https://sputniknews.com.tr/20231009/bakan-bolattan-yeni-cagri-giyim-ve-beyaz-esyada-indirim-hamlesi-1076154513.html

Bakan Bolat'tan yeni çağrı: Giyim ve beyaz eşyada indirim hamlesi

Bakan Bolat'tan yeni çağrı: Giyim ve beyaz eşyada indirim hamlesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından başlatılan büyük indirim kampanyasına marketlerden sonra giyim ve beyaz eşya gibi perakendenin tüm sektörlerinin katılması... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T07:49+0300

2023-10-09T07:49+0300

2023-10-09T07:49+0300

ekonomi

giyim

hazır giyim

beyaz eşya

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İndirim kampanyasında marketlerden sonra yeni adım geliyor. Kampanya önümüzdeki günlerde farklı sektörleri de kapsayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günlerde gıda perakendecilerinin uygulamalarında yanlış buldukları noktalarda denetimlerini arttırdıklarını belirterek, “Onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaya cevap veren sektör temsilcileri de bazı ürünlerde zam yapmama kararı aldıklarını, bazı ürünlerde ise indirim uygulayacaklarını duyurmuştu.İndirim bekleniyorHürriyet'in haberine göre Bakan Bolat, enflasyonla mücadelenin daha kapsayıcı olması adına diğer sektörlere de benzer bir çağrıda bulundu. Bakan Bolat, “Enflasyonla mücadeleyi sektörlerimizin hepsiyle yapılan istişare görüşmeleri,geniş kapsamlı oturumlarla alınacak kararlar ve uygulamalarla sürdüreceğiz” dedi. Buna göre, marketlerden sonra giyim ve beyaz eşya gibi alanlarda da kampanyaya katılım için adım atılması planlanırken vatandaşın bir caddede ya da AVM’de karşısına çıkabilecek tüm alışveriş alanlarında faaliyet gösteren mağazaların indirim yapması bekleniyor. Böylece daha geniş kapsamlı hale gelecek olan ‘büyük indirim kampanyası’ sadece gıda da değil perakendenin tüm alanlarında yakından hissedilecek.“Enflasyonla mücadelede başarı, vatandaşlarımızla ve sektörlerimizle birlikte el ele vererek gerçekleşek” diyen Bakan Bolat, “Pandemi, tedarik zincirindeki aksamalar ve fiyat artışlarının yanında arz talep dengesizliğini fırsata çevirenler oldu. Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları ile ticari etiğe aykırı davranışlarla fiyatları spekülatif şekilde arttırmaya çalışanlara karşı enflasyonla mücadele için önlemler almaya başladık. Otomotivde ‘6 ay-6 bin kilometre’ düzenlemesi, otomotiv ticaretindeki yönetmelik değişiklikleri, ilan siteleri hakkındaki adımlarımız ve satış sürecinin denetlenmesi gibi adımlarla otomotiv fiyatlarındaki köpük arındırıldı. Fiyatlarda yüzde 20’ye yakın düşüş sağlandı ve erişim kolaylaştı” ifadelerini kullandı. Bolat, yapılan düzenlemeler neticesinde gerekli denetimlerin de icra edildiğini, aynı zamanda benzer adımları titizlikle atmayı sürdüreceklerini anlattı.

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giyim, hazır giyim, beyaz eşya