https://sputniknews.com.tr/20231005/bakan-bolattan-ikinci-el-ve-sifir-arac-satislariyla-ilgili-aciklama-1076054398.html
Bakan Bolat'tan ikinci el ve sıfır araç satışlarıyla ilgili açıklama
Bakan Bolat'tan ikinci el ve sıfır araç satışlarıyla ilgili açıklama
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem de sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldiğini söyleyerek ''Fiyatlarda yüzde 15'e... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T14:02+0300
2023-10-05T14:02+0300
2023-10-05T14:55+0300
ekonomi
ticaret
ikinci el
ikinci el otomobil
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ikinci el otomobil piyasasına ilişin değerlendirmelerde bulundu ve sene sonunu işaret etti:'Marketlerden indirim bekliyoruz'Bakan Bolat "Emlakta da ciddi anlamda satış fiyatlarında köpüğün ortadan kalktığını gözlemliyoruz, piyasayı denetliyoruz. Gıda perakendecileri ile de toplantılar yaptık. Onların da uygulamaları ile alakalı yanlış bulduklarımız noktasında denetimlerimizi arttırdık. Onlardan da indirim bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bütün marketlerden büyük bir indirim kampanyası bekliyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231004/merkez-bankasi-enflasyona-en-buyuk-katki-hizmet-fiyatlarindan-1076013991.html
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ticaret, ikinci el, ikinci el otomobil
ticaret, ikinci el, ikinci el otomobil
Bakan Bolat'tan ikinci el ve sıfır araç satışlarıyla ilgili açıklama
14:02 05.10.2023 (güncellendi: 14:55 05.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem de sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldiğini söyleyerek ''Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında yüzde 10 ila 20 indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız.'' dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ikinci el otomobil piyasasına ilişin değerlendirmelerde bulundu ve sene sonunu işaret etti:
"(Aldığımız kararla) Çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15’e varan düşüşler var. Bayiler artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız. Bu piyasaların düzelmesi için rasyonel ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek."
'Marketlerden indirim bekliyoruz'
Bakan Bolat "Emlakta da ciddi anlamda satış fiyatlarında köpüğün ortadan kalktığını gözlemliyoruz, piyasayı denetliyoruz. Gıda perakendecileri ile de toplantılar yaptık. Onların da uygulamaları ile alakalı yanlış bulduklarımız noktasında denetimlerimizi arttırdık. Onlardan da indirim bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bütün marketlerden büyük bir indirim kampanyası bekliyoruz." dedi.