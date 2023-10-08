https://sputniknews.com.tr/20231008/tel-avivdeki-marketlerin-raflari-bosaliyor-israilliler-ekmek-sut-ve-yumurta-stokluyor-1076147509.html

Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor: İsrailliler ekmek, süt ve yumurta stokluyor

Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor: İsrailliler ekmek, süt ve yumurta stokluyor

İsrail’in başkenti Tel-Aviv’in sakinleri, Gazze’yle gerilim bağlamında, marketlere akın etti. Ekmek, süt, yumurta ve yulaf gibi ürünler market raflarından yok... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T20:17+0300

2023-10-08T20:17+0300

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Tel-Aviv’de bulunan Sputnik muhabiri, şehir sakinlerinin marketlere akın ederek ekmek, süt, yumurta ve yulaf stokladığını anlattı. Bazı marketlerde ürünler porsiyon halinde, örneğin kişi başına en fazla bir paket süt şeklinde satılıyor.Market çalışanları, şehir sakinlerinin panik içinde olduğunu, bunun ürün stoklama şeklinde yansıdığını dile getiriyor.Bugün en büyük talep gören ürünlerin ekmek, yumurta, süt, su, makarna ve pirinç olduğu ifade edildi. Genelde hep dolu olan meyve ve sebze rafları da şimdi boş görünüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231008/gazzeye-hava-saldirilari-devam-ediyor--israil-gazzedeki-ulusal-islam-bankasini-vurdu-1076147176.html

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