https://sputniknews.com.tr/20231008/tel-avivdeki-marketlerin-raflari-bosaliyor-israilliler-ekmek-sut-ve-yumurta-stokluyor-1076147509.html
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor: İsrailliler ekmek, süt ve yumurta stokluyor
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor: İsrailliler ekmek, süt ve yumurta stokluyor
İsrail’in başkenti Tel-Aviv’in sakinleri, Gazze’yle gerilim bağlamında, marketlere akın etti. Ekmek, süt, yumurta ve yulaf gibi ürünler market raflarından yok... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T20:17+0300
2023-10-08T20:17+0300
2023-10-08T20:17+0300
dünya
tel aviv
israil
çatışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/08/1076148141_184:0:1084:506_1920x0_80_0_0_ca47bcd9996671c0a9cd5cfc3bf6669a.jpg
Tel-Aviv’de bulunan Sputnik muhabiri, şehir sakinlerinin marketlere akın ederek ekmek, süt, yumurta ve yulaf stokladığını anlattı. Bazı marketlerde ürünler porsiyon halinde, örneğin kişi başına en fazla bir paket süt şeklinde satılıyor.Market çalışanları, şehir sakinlerinin panik içinde olduğunu, bunun ürün stoklama şeklinde yansıdığını dile getiriyor.Bugün en büyük talep gören ürünlerin ekmek, yumurta, süt, su, makarna ve pirinç olduğu ifade edildi. Genelde hep dolu olan meyve ve sebze rafları da şimdi boş görünüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231008/gazzeye-hava-saldirilari-devam-ediyor--israil-gazzedeki-ulusal-islam-bankasini-vurdu-1076147176.html
tel aviv
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/08/1076148141_296:0:971:506_1920x0_80_0_0_86fc9bb7d4fa85f5e62e15b2aa1e0adb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tel aviv, israil, çatışma
tel aviv, israil, çatışma
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor: İsrailliler ekmek, süt ve yumurta stokluyor
Abone ol
İsrail’in başkenti Tel-Aviv’in sakinleri, Gazze’yle gerilim bağlamında, marketlere akın etti. Ekmek, süt, yumurta ve yulaf gibi ürünler market raflarından yok oluyor.
Tel-Aviv’de bulunan Sputnik muhabiri, şehir sakinlerinin marketlere akın ederek ekmek, süt, yumurta ve yulaf stokladığını anlattı. Bazı marketlerde ürünler porsiyon halinde, örneğin kişi başına en fazla bir paket süt şeklinde satılıyor.
https://t.me/rian_ru/217701
Market çalışanları, şehir sakinlerinin panik içinde olduğunu, bunun ürün stoklama şeklinde yansıdığını dile getiriyor.
Bugün en büyük talep gören ürünlerin ekmek, yumurta, süt, su, makarna ve pirinç olduğu ifade edildi. Genelde hep dolu olan meyve ve sebze rafları da şimdi boş görünüyor.