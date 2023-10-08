TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

Mescid-i Aksa'nın işgal ve saldırılar altında olmasını üzüntü ve kederle izliyoruz. Maalesef, Ortadoğu'da, Filistin topraklarında yapılan zulümler had safhaya ulaşmıştır.

İki gündür yaşanan gerilimi kaygıyla izliyoruz. Her iki tarafa da bu meselenin çözülmesi için sükûneti ve itidali tavsiye ediyoruz. Ancak tüm dünyaya şu soruyu sormak hakkımızdır. Ne oldu da ecdadımızın dört asır sulhu, selameti getirdiği Filistin toprakları bugün kan denizine döndü?

Türkiye'nin tavrı açıktır. Mescid-i Aksa'nın mukaddesiyeti her şeyin üzerindedir.

Mescid-i Aksa müslümanların kırmızı çizgisidir.