https://sputniknews.com.tr/20231008/polonya-devlet-baskani-duda-israildeki-durumun-ciddiyeti-abartmamali-ilk-degil-1076148840.html
Polonya Devlet Başkanı Duda: İsrail’deki durumun ciddiyeti abartılmamalı, ilk değil
Polonya Devlet Başkanı Duda: İsrail’deki durumun ciddiyeti abartılmamalı, ilk değil
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, İsrail’deki durumun ciddiyetini abartmama çağrısında bulunarak, “Son onlarca yılda defalarca oldu, ama dünya savaşına yol... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T20:58+0300
2023-10-08T20:58+0300
2023-10-08T21:01+0300
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polonya
andrzej duda
israil
filistin
savaş
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Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Polsat televizyonuna açıklamasında, Hamas’ın İsrail’e saldırısının dünya geneli için sonuçları olacağı yönündeki yorumlarla ilgili olarak, “Ben olsam böyle abartmazdım. Bu Ortadoğu’da yaşanan ilk askeri çatışma değil. Son onlarca yılda bu tür durumlar olduğunu hatırlıyoruz. Savaşlar oldu, ama hiçbir dünya savaşına yol açmadı. Yani yorumlarda bu kadar uzağa gitmezdim” dedi.Bununla birlikte Duda, şu anda yaşananlar için “uzun zamandır böyle bir şey görülmedi” nitelendirmesinde bulundu.Daha önce Polonya, İsrail’de bulunan vatandaşlarını askeri nakliye uçaklarıyla tahliye edeceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231008/dhc-baskan-danismani-ukraynaya-yardim-olarak-verilen-nato-silahlari-filistine-satildi--1076147580.html
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polonya, andrzej duda, israil, filistin, savaş
Polonya Devlet Başkanı Duda: İsrail’deki durumun ciddiyeti abartılmamalı, ilk değil
20:58 08.10.2023 (güncellendi: 21:01 08.10.2023) Abone ol
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, İsrail’deki durumun ciddiyetini abartmama çağrısında bulunarak, “Son onlarca yılda defalarca oldu, ama dünya savaşına yol açmadı” dedi.
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Polsat televizyonuna
açıklamasında, Hamas’ın İsrail’e saldırısının dünya geneli için sonuçları olacağı yönündeki yorumlarla ilgili olarak, “Ben olsam böyle abartmazdım. Bu Ortadoğu’da yaşanan ilk askeri çatışma değil. Son onlarca yılda bu tür durumlar olduğunu hatırlıyoruz. Savaşlar oldu, ama hiçbir dünya savaşına yol açmadı. Yani yorumlarda bu kadar uzağa gitmezdim
” dedi.
Bununla birlikte Duda, şu anda yaşananlar için “uzun zamandır böyle bir şey görülmedi” nitelendirmesinde bulundu.
Daha önce Polonya, İsrail’de bulunan vatandaşlarını askeri nakliye uçaklarıyla tahliye edeceğini açıklamıştı.