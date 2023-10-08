https://sputniknews.com.tr/20231008/polonya-devlet-baskani-duda-israildeki-durumun-ciddiyeti-abartmamali-ilk-degil-1076148840.html

Polonya Devlet Başkanı Duda: İsrail’deki durumun ciddiyeti abartılmamalı, ilk değil

Polonya Devlet Başkanı Duda: İsrail’deki durumun ciddiyeti abartılmamalı, ilk değil

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, İsrail’deki durumun ciddiyetini abartmama çağrısında bulunarak, “Son onlarca yılda defalarca oldu, ama dünya savaşına yol... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T20:58+0300

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dünya

polonya

andrzej duda

israil

filistin

savaş

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Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Polsat televizyonuna açıklamasında, Hamas’ın İsrail’e saldırısının dünya geneli için sonuçları olacağı yönündeki yorumlarla ilgili olarak, “Ben olsam böyle abartmazdım. Bu Ortadoğu’da yaşanan ilk askeri çatışma değil. Son onlarca yılda bu tür durumlar olduğunu hatırlıyoruz. Savaşlar oldu, ama hiçbir dünya savaşına yol açmadı. Yani yorumlarda bu kadar uzağa gitmezdim” dedi.Bununla birlikte Duda, şu anda yaşananlar için “uzun zamandır böyle bir şey görülmedi” nitelendirmesinde bulundu.Daha önce Polonya, İsrail’de bulunan vatandaşlarını askeri nakliye uçaklarıyla tahliye edeceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231008/dhc-baskan-danismani-ukraynaya-yardim-olarak-verilen-nato-silahlari-filistine-satildi--1076147580.html

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polonya, andrzej duda, israil, filistin, savaş