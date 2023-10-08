https://sputniknews.com.tr/20231008/msbden-operasyon-aciklamasi-petrol-tesisi-ile-siginaklardan-olusan-6-hedef-imha-edilmistir-1076151027.html
MSB'den operasyon açıklaması: 'Petrol tesisi ile sığınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir'
MSB'den operasyon açıklaması: 'Petrol tesisi ile sığınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir'
Milli Savunma Bakanlığı, 'Petrol tesisi ile sığınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir' açıklamasında bulundu. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T22:43+0300
2023-10-08T22:43+0300
2023-10-08T22:45+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
operasyon
hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla örgüt tarafından kullanılan petrol tesisi ile sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin imha edildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde hedeflere saat 22.00'de hava harekatları icra edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231007/msb-suriyenin-kuzeyindeki-operasyonda-etkisiz-hale-getirdigi-terorist-sayisi-58e-yukseldi-1076117368.html
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milli savunma bakanlığı (msb), operasyon, hava harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), operasyon, hava harekatı
MSB'den operasyon açıklaması: 'Petrol tesisi ile sığınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir'
22:43 08.10.2023 (güncellendi: 22:45 08.10.2023) Abone ol
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Milli Savunma Bakanlığı, 'Petrol tesisi ile sığınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla örgüt tarafından kullanılan petrol tesisi ile sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin imha edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde hedeflere saat 22.00'de hava harekatları icra edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir."
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."