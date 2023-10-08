https://sputniknews.com.tr/20231008/lavrov-ebu-gayt-gorusmesinde-tarih-9-ekim-1076143393.html
Lavrov-Ebu Gayt görüşmesinde tarih 9 Ekim
Lavrov-Ebu Gayt görüşmesinde tarih 9 Ekim
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt arasındaki görüşmenin 9... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T16:45+0300
2023-10-08T16:45+0300
2023-10-08T16:45+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
sergey lavrov
arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt
israil-filistin
filistin
lübnan
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Rusya ve Arap Birliği'nin yoğun bir gündemi olduğuna vurgu yapan Zaharova, ancak görüşmede İsrail-Filistin çatışmasının öncelikli gündem olacağının altını çizdi.Gazze’deki gerilim sonrası harekete geçen ve Filistin ve Lübnan ile birlikte 22 Arap ülkesini çatısı altında toplayan Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Ebu Gayt, Rusya Dışişleri Lavrov'un daveti üzerine Moskova’ya hareket etmişti.Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Gayt’ın başta Gazze Şeridi'nde devam eden gerilim olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek amacıyla Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine başkent Moskova'ya gideceği ifade edildi.Filistin resmi haber ajansı WAFA, ülkenin İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 22 Arap ülkesinin üyesi olduğu Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyini acil toplantıya çağırdığını bildirmişti.Rusya, iki tarafı da itidale çağırmıştı Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın İsrail ve Filistin’i derhal ateşkese çağırdığını bildirmiş, iki tarafın da ‘şiddete son vermesi, uluslararası toplumun yardımıyla ‘kapsamlı ve kalıcı barışı tesis etmesi’ gerektiğine vurgu yapmıştı. Zaharova, yazılı açıklamasında, “Sorun ancak siyasi ve diplomatik yollarla, başkenti Doğu Kudüs'te olan 1967 sınırları içerisinde İsrail ile güvenlik ve barış içinde yaşayabilecek bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören, uluslararası hukuki temelde tam teşekküllü bir müzakere sürecinin tesis edilmesiyle çözülebilir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-hukumeti-resmi-savas-ilani-maddesini-uygulamaya-koydu-1076141981.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sergey lavrov, arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt, israil-filistin, filistin, lübnan
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sergey lavrov, arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt, israil-filistin, filistin, lübnan
Lavrov-Ebu Gayt görüşmesinde tarih 9 Ekim
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt arasındaki görüşmenin 9 Ekim Pazartesi günü gerçekleşeceğini duyurdu.
Rusya ve Arap Birliği'nin yoğun bir gündemi olduğuna vurgu yapan Zaharova, ancak görüşmede İsrail-Filistin çatışmasının öncelikli gündem olacağının altını çizdi.
Gazze’deki gerilim sonrası harekete geçen ve Filistin ve Lübnan ile birlikte 22 Arap ülkesini çatısı altında toplayan Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Ebu Gayt, Rusya Dışişleri Lavrov'un daveti üzerine Moskova’ya hareket etmişti.
Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Gayt’ın başta Gazze Şeridi'nde devam eden gerilim olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek amacıyla Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine başkent Moskova'ya gideceği ifade edildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, ülkenin İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 22 Arap ülkesinin üyesi olduğu Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyini acil toplantıya çağırdığını bildirmişti.
Rusya, iki tarafı da itidale çağırmıştı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın İsrail ve Filistin’i derhal ateşkese çağırdığını bildirmiş, iki tarafın da ‘şiddete son vermesi, uluslararası toplumun yardımıyla ‘kapsamlı ve kalıcı barışı tesis etmesi’ gerektiğine vurgu yapmıştı.
Zaharova, yazılı açıklamasında, “Sorun ancak siyasi ve diplomatik yollarla, başkenti Doğu Kudüs'te olan 1967 sınırları içerisinde İsrail ile güvenlik ve barış içinde yaşayabilecek bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören, uluslararası hukuki temelde tam teşekküllü bir müzakere sürecinin tesis edilmesiyle çözülebilir” ifadelerini kullandı.