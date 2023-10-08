https://sputniknews.com.tr/20231008/eyfel-kulesi-israil-bayraginin-renkleriyle-aydinlatilacak-1076142433.html
Eyfel Kulesi İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılacak
Eyfel Kulesi İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılacak
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, X sosyal ağındaki hesabından yaptığı açıklamada, Eyfel Kulesi'nin ülke halkıyla dayanışmanın bir göstergesi olarak İsrail... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T16:16+0300
2023-10-08T16:16+0300
2023-10-08T16:16+0300
dünya
fransa
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
paris
eyfel kulesi
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Mesajında, 'Hamas'ın gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına Eyfel Kulesi'ndeki geleneksel aydınlatmanın bu akşam saat 23.00 itibariyle kapatılacağını' vurgulayan Hidalgo, “Eyfel Kulesi, İsrail halkıyla dayanışma amacıyla yarın akşamdan itibaren İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılacak” diye yazdı.Bir gün önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail’e destek amacıyla benzer eylemi kendi hesabında kamuoyu ile paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-savunma-kuvvetleri-ulkede-duzen-henuz-saglanamadi-1076136301.html
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fransa, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, paris, eyfel kulesi
fransa, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, paris, eyfel kulesi
Eyfel Kulesi İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılacak
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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, X sosyal ağındaki hesabından yaptığı açıklamada, Eyfel Kulesi'nin ülke halkıyla dayanışmanın bir göstergesi olarak İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılacağını duyurdu.
Mesajında, 'Hamas'ın gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına Eyfel Kulesi'ndeki geleneksel aydınlatmanın bu akşam saat 23.00 itibariyle kapatılacağını' vurgulayan Hidalgo, “Eyfel Kulesi, İsrail halkıyla dayanışma amacıyla yarın akşamdan itibaren İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılacak” diye yazdı.
Bir gün önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail’e destek amacıyla benzer eylemi kendi hesabında kamuoyu ile paylaşmıştı.