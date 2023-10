Eyfel Kulesi İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılacak

En hommage aux victimes de l’attaque terroriste menée par le Hamas, @LaTourEiffel sera éteinte ce soir à 23h.



En solidarité avec le peuple d’Israël, elle sera éclairée dès demain soir aux couleurs du drapeau israélien. 🇮🇱



