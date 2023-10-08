https://sputniknews.com.tr/20231008/eyfel-kulesi-israil-bayraginin-renkleriyle-aydinlatilacak-1076142433.html

Eyfel Kulesi İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılacak

Eyfel Kulesi İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılacak

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, X sosyal ağındaki hesabından yaptığı açıklamada, Eyfel Kulesi'nin ülke halkıyla dayanışmanın bir göstergesi olarak İsrail... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T16:16+0300

2023-10-08T16:16+0300

2023-10-08T16:16+0300

dünya

fransa

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

paris

eyfel kulesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/15/1045020854_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5442bd2af2f6109055b603b59ed05221.jpg

Mesajında, 'Hamas'ın gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına Eyfel Kulesi'ndeki geleneksel aydınlatmanın bu akşam saat 23.00 itibariyle kapatılacağını' vurgulayan Hidalgo, “Eyfel Kulesi, İsrail halkıyla dayanışma amacıyla yarın akşamdan itibaren İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılacak” diye yazdı.Bir gün önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail’e destek amacıyla benzer eylemi kendi hesabında kamuoyu ile paylaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-savunma-kuvvetleri-ulkede-duzen-henuz-saglanamadi-1076136301.html

fransa

israil

gazze

gazze şeridi

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, paris, eyfel kulesi