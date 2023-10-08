https://sputniknews.com.tr/20231008/chp-antalya-38-olagan-il-kongresi-yapildi-vefali-bir-degisimi-savunuyorum-1076145223.html

CHP Antalya 38. Olağan İl Kongresi yapıldı: 'Vefalı bir değişimi savunuyorum'

CHP Antalya 38. Olağan İl Kongresi yapıldı: 'Vefalı bir değişimi savunuyorum'

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, partilerindeki değişim tartışmalarını, sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T17:19+0300

2023-10-08T17:19+0300

2023-10-08T17:19+0300

politika

chp

özgür özel

kongre

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CHP Antalya 38. Olağan İl Kongresi, Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer'in divan başkanlığında yapıldı.Kongre öncesi Özgür Özel imzalı "Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi" adlı kitapçık, görevliler tarafından önce delegelerin sandalyelerine bırakıldı, ardından toplatıldı. Bir süre sonra kitapçıklar, yeniden görevliler tarafından sandalyelere bırakıldı.İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, bazı delegeler, salonda partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olmamasını eleştirdi. Eleştiriler üzerine yapılan hata fark edilerek, salondaki ekrana Atatürk'ün fotoğrafı yansıtıldı.Kongreye katılan Özel, yaptığı konuşmada, partisinin iktidara gelmesi için gece gündüz çalıştığını, ancak her seçimde istedikleri oyu alamadıklarını, iktidar olamadıklarını söyledi.Parti içinde bir öz eleştiri yapılması gerektiğine işaret eden Özel, şunları kaydetti:Öncelikle parti içindeki temel sorunların belirlenmesi gerektiğini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:CHP'nin, cesur ve kararlı bir parti olması gerektiğini vurgulayan Özel, CHP'nin, nerede duracağına "Ben şuna yakın durmalıyım, buna çok yaklaşırsam şunları da kızdırmayayım" diyerek karar veren bir parti olmaması gerektiğini belirtti.Özel, CHP'nin duracağı yeri siyasal pozisyonuna göre belirlemesi gerektiğini ifade etti.'HDP ile yan yana gelmediğiniz sürece iktidar size hayaldir'CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Garip Erdoğan ise CHP'nin neden iktidarda olmadığının sorgulanması gerektiğini dile getirdi.CHP'nin ittifak yaptığı partilere değinen Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:AK Parti'nin oyunu artırarak yoluna devam ettiğini, bunun irdelenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Demek ki Türkiye'deki toplumsal hayata bakış açımızı, yerel yönetimlerdeki yönetim biçimimizi, bu ülkede yaşayan ve mağdur edilmiş, sistem dışına itilmiş Kürtlerle buluşacak politikaları üretmediğimiz sürece başarısızlık kaçınılmazdır. Buradan Selahattin Demirtaş'ı saygıyla anıyorum, buradan Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorum." diye konuştu.Kongrede, mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz ile eski milletvekili Nail Kamacı aday oldu. CHP İl Başkanlığı adaylığını açıklayan Altan Ayaz'ın adaylığı ise listeyi zamanında teslim etmediği gerekçesiyle kabul edilmedi.Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.

https://sputniknews.com.tr/20231008/chp-istanbul-il-kongresi-basladi-imamoglundan-aciklama-1076141156.html

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