https://sputniknews.com.tr/20231008/blinken-iranin-israile-saldiri-emrini-verdigine-dair-kanit-gormedik-1076147413.html

Blinken: İran'ın İsrail'e saldırı emrini verdiğine dair kanıt görmedik

Blinken: İran'ın İsrail'e saldırı emrini verdiğine dair kanıt görmedik

İsrail’e saldırının arkasında İran’ın durduğu yönünde tek bir kanıta sahip olmadıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tahran ve Hamas arasındaki... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T19:32+0300

2023-10-08T19:32+0300

2023-10-08T19:32+0300

dünya

antony blinken

israil

iran

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN televizyonuna açıklamasında, “Bu somut olayda, bu saldırı emrinin İran’dan geldiğine dair henüz bir kanıt görmedik, ama onlar elbette eski ilişkilere sahip” ifadesini kullandı.Blinken’in görüşüne göre, İran’ın yardımı olmadan Hamas şu anki duruma gelemezdi, Washington’un Tahran’a yaptırım uygulamasının nedenlerinden biri de bu.

https://sputniknews.com.tr/20231008/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1076147138.html

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