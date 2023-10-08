https://sputniknews.com.tr/20231008/blinken-iranin-israile-saldiri-emrini-verdigine-dair-kanit-gormedik-1076147413.html
Blinken: İran'ın İsrail'e saldırı emrini verdiğine dair kanıt görmedik
Blinken: İran'ın İsrail'e saldırı emrini verdiğine dair kanıt görmedik
İsrail’e saldırının arkasında İran’ın durduğu yönünde tek bir kanıta sahip olmadıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tahran ve Hamas arasındaki... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T19:32+0300
2023-10-08T19:32+0300
2023-10-08T19:32+0300
dünya
antony blinken
israil
iran
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN televizyonuna açıklamasında, “Bu somut olayda, bu saldırı emrinin İran’dan geldiğine dair henüz bir kanıt görmedik, ama onlar elbette eski ilişkilere sahip” ifadesini kullandı.Blinken’in görüşüne göre, İran’ın yardımı olmadan Hamas şu anki duruma gelemezdi, Washington’un Tahran’a yaptırım uygulamasının nedenlerinden biri de bu.
https://sputniknews.com.tr/20231008/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1076147138.html
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antony blinken, israil, iran
antony blinken, israil, iran
Blinken: İran'ın İsrail'e saldırı emrini verdiğine dair kanıt görmedik
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İsrail’e saldırının arkasında İran’ın durduğu yönünde tek bir kanıta sahip olmadıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tahran ve Hamas arasındaki bağların çok eskiye dayandığını belirtti.
ABD
Dışişleri Bakanı Antony Blinken
, CNN
televizyonuna açıklamasında, “Bu somut olayda, bu saldırı emrinin İran’dan geldiğine dair henüz bir kanıt görmedik, ama onlar elbette eski ilişkilere sahip” ifadesini kullandı.
Blinken’in görüşüne göre, İran’ın yardımı olmadan Hamas şu anki duruma gelemezdi, Washington’un Tahran’a yaptırım uygulamasının nedenlerinden biri de bu.