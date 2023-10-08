https://sputniknews.com.tr/20231008/bidenden-israile-ek-yardim-emri-1076148343.html
Biden’dan İsrail’e ek yardım emri
Biden’dan İsrail’e ek yardım emri
ABD Başkanı Joe Biden’in, İsrail’e Gazze’ye yönelik operasyon gerçekleştirebilmesi amacıyla ek yardımın sağlanması emrini verdiği belirtildi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T20:18+0300
2023-10-08T20:18+0300
2023-10-08T20:18+0300
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan, Hamas’ın benzeri görülmemiş terör saldırısı karşısında İsrail’e ek destek sağlanması emrini verdi” ifadesine yer verildi.ABD liderinin, gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendirileceği kaydedilen açıklamada, Washington temsilcilerinin İsrailli ortaklarla yakın temas halinde olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231008/dhc-baskan-danismani-ukraynaya-yardim-olarak-verilen-nato-silahlari-filistine-satildi--1076147580.html
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israil, abd, filistin
Biden’dan İsrail’e ek yardım emri
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ABD Başkanı Joe Biden’in, İsrail’e Gazze’ye yönelik operasyon gerçekleştirebilmesi amacıyla ek yardımın sağlanması emrini verdiği belirtildi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan, Hamas’ın benzeri görülmemiş terör saldırısı karşısında İsrail’e ek destek sağlanması emrini verdi” ifadesine yer verildi.
ABD liderinin, gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendirileceği kaydedilen açıklamada, Washington temsilcilerinin İsrailli ortaklarla yakın temas halinde olduğu kaydedildi.