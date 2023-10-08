https://sputniknews.com.tr/20231008/afad-duyurdu-malatya-ve-nigdede-deprem-1076134501.html

AFAD duyurdu: Malatya ve Niğde'de deprem

AFAD duyurdu: Malatya ve Niğde'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da 4.4 ve Niğde'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T08:58+0300

2023-10-08T08:58+0300

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türkiye

afad

malatya

niğde

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yerin 5.93 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.Niğde'de depremNiğde'de de 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 06.24'te meydana gelen depremin derinliği 18.36 kilometre olarak ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231005/kahramanmarasta-43--buyuklugunde-deprem-1076066203.html

türkiye

malatya

niğde

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