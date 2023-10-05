https://sputniknews.com.tr/20231005/kahramanmarasta-43--buyuklugunde-deprem-1076066203.html
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, depremle ilgili herhangi bir olumsuz... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T18:31+0300
2023-10-05T18:31+0300
2023-10-05T18:52+0300
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kahramanmaraş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Onikisubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.23’te meydana gelen depremin derinliği 11 km olarak ölçüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını ve an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından, “Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.
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son dakika, kahramanmaraş, deprem
son dakika, kahramanmaraş, deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
18:31 05.10.2023 (güncellendi: 18:52 05.10.2023) Abone ol
AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Onikisubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.23’te meydana gelen depremin derinliği 11 km olarak ölçüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını ve an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından, “Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.