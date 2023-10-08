https://sputniknews.com.tr/20231008/abd-medyasi-putinin-batiyi-ukraynada-tuketme-stratejisi-meyvesini-veriyor-1076146848.html
ABD medyası: Putin’in Batı’yı Ukrayna’da tüketme stratejisi meyvesini veriyor
ABD medyası: Putin’in Batı’yı Ukrayna’da tüketme stratejisi meyvesini veriyor
ABD merkezli CNN televizyonu, Batı’nın Ukrayna ordusuna mühimmat tedarikini sürdürebilmesi için mermi üretiminde çaresizce Rusya’ya yetişmeye çalıştığını... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T18:44+0300
2023-10-08T18:44+0300
2023-10-08T18:44+0300
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Nathan Hodge imzalı yazıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı’nda, ABD’nin ayda sadece 14 bin 155 mm kalibreli mermi ürettiğini, Ukrayna ordusunun da her gün 3 ilâ 5 bin mermi kullandığı yönündeki sözlerine dikkat çekildi.Halihazırda ABD’nin 155 mm kalibreli mermi üretiminin 28 bin olduğunu belirten Hodge, “Lakin Rusya lideri, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin, Rusya’nın endüstriyel tabanına karşı umutsuz bir yarışa kilitlenmiş oldukları gerçeğini dile getirirken haklıydı” diye yazdı.Rusya’nın uzun vadeli oynamaya karar verdiğini ve Batı’daki son olayların bu stratejinin başarılı olabileceğini ortaya koyduğu ifade edilen yazıda, ABD Başkanı Joe Biden’in geçen hafta imzaladığı geçici bütçe tasarısında Ukrayna’ya yer verilmediğine dikkat çekildi.Biden idaresinin, ABD toplumunun Ukrayna’ya desteğinin güçlü olduğunu vurgulamaya devam ettiğini yazan Hodge, “Lakin geçici bütçe tasarısında Ukrayna’ya yer verilmemesi, Kiev için zamanın daraldığı anlamına geliyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231007/-rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-kirima-saldiri-girisiminde-bulundu-1076125647.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, vladimir putin
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, vladimir putin
ABD medyası: Putin’in Batı’yı Ukrayna’da tüketme stratejisi meyvesini veriyor
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ABD merkezli CNN televizyonu, Batı’nın Ukrayna ordusuna mühimmat tedarikini sürdürebilmesi için mermi üretiminde çaresizce Rusya’ya yetişmeye çalıştığını belirtti.
Nathan Hodge imzalı yazıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı’nda, ABD’nin ayda sadece 14 bin 155 mm kalibreli mermi ürettiğini, Ukrayna ordusunun da her gün 3 ilâ 5 bin mermi kullandığı yönündeki sözlerine dikkat çekildi.
Halihazırda ABD’nin 155 mm kalibreli mermi üretiminin 28 bin olduğunu belirten Hodge, “Lakin Rusya lideri, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin, Rusya’nın endüstriyel tabanına karşı umutsuz bir yarışa kilitlenmiş oldukları gerçeğini dile getirirken haklıydı” diye yazdı.
Rusya’nın uzun vadeli oynamaya karar verdiğini ve Batı’daki son olayların bu stratejinin başarılı olabileceğini ortaya koyduğu ifade edilen yazıda, ABD Başkanı Joe Biden’in geçen hafta imzaladığı geçici bütçe tasarısında Ukrayna’ya yer verilmediğine dikkat çekildi.
Biden idaresinin, ABD toplumunun Ukrayna’ya desteğinin güçlü olduğunu vurgulamaya devam ettiğini yazan Hodge, “Lakin geçici bütçe tasarısında Ukrayna’ya yer verilmemesi, Kiev için zamanın daraldığı anlamına geliyor” diye ekledi.