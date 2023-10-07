https://sputniknews.com.tr/20231007/zelenskiyin-sozlerinin-ardindan-fransada-ukrayna-bayragi-indirildi-1076106742.html

Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi

Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Azerbaycan'la ilgili sözlerinin ardından Ukrayna bayrağı Vienne belediye binasından indirildi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T00:37+0300

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Fransa'nın güneydoğusundaki Vienne kentinin Belediye Başkanı Thierry Kovacs, Vladimir Zelenskiy'in Azerbaycan ile işbirliği konusundaki açıklamasının ardından Ukrayna bayrağının yönetim binasının tepesinden indirilmesi talimatını verdi.Belediye Başkanı Kovacs açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kovacs'a göre Azerbaycan, "Ermenistan'a karşı askeri çabalarını finanse etmek için bir buçuk kat daha fazla fiyatla gaz satarken" bilhassa enerji sektöründe insani yardım için Bakü'ye teşekkür edilemeyeceğini vurguladı.Daha önce Ukrayna basınında Zelenskiy ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında Bakü'nün enerji sektöründe Kiev'e sağladığı insani yardımın yanı sıra bölgesel güvenlik, mevcut zorluklar ve etkileşim biçimlerinin ele alındığı bir telefon görüşmesi yapıldığına dair haberler yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230923/polonya-devlet-baskani-duda-ukrayna-abye-katilmadan-once-yolsuzlugu-yenmeli-1075682084.html

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