https://sputniknews.com.tr/20230923/polonya-devlet-baskani-duda-ukrayna-abye-katilmadan-once-yolsuzlugu-yenmeli-1075682084.html

Polonya Devlet Başkanı Duda: Ukrayna, AB’ye katılmadan önce yolsuzluğu yenmeli

Polonya Devlet Başkanı Duda: Ukrayna, AB’ye katılmadan önce yolsuzluğu yenmeli

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılmadan önce yolsuzluğu yenmesi ve iklim düzenlenmesini uygulamaya koyması... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T02:04+0300

2023-09-23T02:04+0300

2023-09-23T02:04+0300

ukrayna krizi

andrzej duda

polonya

ukrayna

yolsuzluk

iklim

avrupa birliği

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Common Future Ekonomi Forumu'nda konuşan Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna’nın AB’ye katılma hedefiyle ilgili, “Bu zor hedefe ulaşabilmesi için yerine getirmesi gereken pek çok şart var” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın, Sovyetler’den kalma mirasla baş etmesi gerektiğini söyleyen Duda, “Yolsuzluğu yenmeliler. Biz Polonya’da bunun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. İdarede ve çevre konularında şeffaf mekanizma uygulamalılar, kanunlara uyulmasını sağlamalılar, iklim düzenlemeyi uygulamaya koymalılar. Kısacası, çok sayıda çok önemli ve çok zor değişiklik başarmalılar” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230922/polonya-rusyadan-gubre-ithalatini-en-az-uc-kat-artirdi-1075673954.html

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andrzej duda, polonya, ukrayna, yolsuzluk, iklim, avrupa birliği