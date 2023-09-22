https://sputniknews.com.tr/20230922/polonya-rusyadan-gubre-ithalatini-en-az-uc-kat-artirdi-1075673954.html

Polonya, Rusya’dan gübre ithalatını en az üç kat artırdı

Polonya, Rusya’dan gübre ithalatını en az üç kat artırdı

Sputnik’in gerçekleştirdiği istatistik analizine göre, Polonya geçen Temmuz ayında Rus gübre alımını 3.3 kat artırdı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T10:28+0300

2023-09-22T10:28+0300

2023-09-22T10:28+0300

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Polonyalı işletmeler, 2022 Temmuz ayında Rusya’dan 6 milyon 200 bin dolar değerinde gübre alırken bu yılın aynı döneminde bu rakam 20 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşti.Böylelikle Rusya, Polonya’ya gübre tedarikçileri sıralamasında dört basamak birden atlayarak ikinci oldu.Sıralamanın zirvesinde Almanya yer alıyor. Polonya’nın Almanya’dan gübre ithalatı 22 milyon 600 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Üçüncü sırada Litvanya (13.5 milyon dolar) yer alırken Finlandiya (8.3 milyon dolar) dördüncü ve Hollanda (8.1 milyon dolar) beşinci oldu.Öte yandan bu yılın ilk 6 ayında Polonya’nın Rusya’dan gübre ithalatı toplamda 97 milyon 600 bin dolar oldu. Bu, 2022’nin aynı döneminde göre yüzde 25 oranında daha az.Polonya’nın Rusya’dan gübre ithalatı 2022’de 225 milyon 100 bin dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Bu rakam 2021’de 360 milyon dolar seviyesindeydi.

https://sputniknews.com.tr/20230916/polonya-bugunden-itibaren-rus-plakali-araclarin-girisini-yasakliyor-1075523437.html

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