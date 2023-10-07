https://sputniknews.com.tr/20231007/prof-dr-sambur-batililar-israil-filistin-sorunu-hep-israil-merkezli-olarak-degerlendirmislerdir-1076131586.html

Prof. Dr. Sambur: Batılılar İsrail-Filistin sorununu hep İsrail merkezli olarak değerlendirmişlerdir

Prof. Dr. Sambur: Batılılar İsrail-Filistin sorununu hep İsrail merkezli olarak değerlendirmişlerdir

Hamas’ın İsrail’e yönelik son eylemlerinden sonra ABD ve Batılı ülkelerden İsrail’e destek veren açıklamasını değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof... 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T22:49+0300

2023-10-07T22:49+0300

2023-10-07T22:50+0300

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Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını açıkladı. Sabah saatlerinde bölgede başlayan hareketlilik gün boyu devam etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya ve Türkiye gibi ülkeler itidal çağrısı yaparken, ABD ve batılı ülkeler İsrail’e destek açıklamaları yaptı. Batılı ülkelerin açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları söyledi:‘Rusya barışçıl ve kalıcı çözüm istiyor’Batılı ülkelerden yapılan bu açıklamalara karşın Rusya’nın barışçıl ve kalıcı bir çözüm önerdiğini hatırlayan Sambur “Batı için önemli olan, Avrupa ve ABD için önemli olan şey İsrail’in varlığının ve güvenliğinin korunmasıdır. Hamas’tan istenen şey İsrail’in varlık hakkını tanıması. Hamas ısrarla İsrail’in var olma hakkını red etmektedir. Hamas bugünkü saldırı ile İsrail’i yok etme konusundaki amacını ve kararlığını bir savaş boyutunda uygulamaya dökmüş durumdadır. Batılı ülkeler İsrail Filistin sorunu hep İsrail merkezli olarak değerlendirmişlerdir. Rusya ise sorunu iki tarafı da dikkate alan daha dengeli bir çözümden yanadır. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov BM’de ‘Bu Abraham anlaşmaları yapılıyor ama sorunun özü ortada açık duruyor’ diyerek Rusya’nın dengeci ve çözümden yana politikasını ifade etmiştir. Lavrov, sorunun özü derken Filistin sorunun barışçıl ve kalıcı bir şekilde çözümünden bahsetmektedir. Batılı ülkeler Filistin sorununu barışçıl ve kalıcı olarak çözmek yerine İsrail’i kollayan, Arap Devletlerini İsrail ile Abraham anlaşmaları yapmaya zorlayan ve Hamas’ı etkisizleştiren yolarla sorununun çözüleceğini düşünmektedir. Ancak bugün Hamas’ın saldırısı batılı ülkelerin bu değerlendirmesinin gerçekçi ve sürdürülebilir olmadığını ortaya koymaktadır. Bu noktada Rusya’nın sorunun özünü gördüğünü, fakat batılı devletlerin ise İsrail-Filistin çatışmasını hala İsrail merkezli okumaya devam ettiklerini gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.‘Bundan sonra sert bir süreç bizi bekliyor’Bölgedeki gelişmelerin daha da sertleşebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Sambur “Hamas’ın bu son saldırısı İsrail – Filistin sorununda yeni bir dönemin başlangıcıdır. İsrail ABD ve Avrupa şu anda şok içindedir. Saldırı karşında şoka giren İsrail saldırının çok yönlülüğü karşında kendine gelebilmiş değildir. Bundan sonra İsrail Filistin ilişkilerinde çok kanlı, sert ve yıkıcı bir sürecin içine girildiğini öngöre biliriz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231007/rusya-disisleri-bakanligi-israildeki-catismanin-tirmanmasindan-endise-duyuyoruz-1076128625.html

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