https://sputniknews.com.tr/20231007/prof-dr-sambur-batililar-israil-filistin-sorunu-hep-israil-merkezli-olarak-degerlendirmislerdir-1076131586.html
Prof. Dr. Sambur: Batılılar İsrail-Filistin sorununu hep İsrail merkezli olarak değerlendirmişlerdir
Prof. Dr. Sambur: Batılılar İsrail-Filistin sorununu hep İsrail merkezli olarak değerlendirmişlerdir
Hamas’ın İsrail’e yönelik son eylemlerinden sonra ABD ve Batılı ülkelerden İsrail’e destek veren açıklamasını değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof... 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T22:49+0300
2023-10-07T22:49+0300
2023-10-07T22:50+0300
dünya
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil-filistin sorunu
filistin
filistin yönetimi
filistin sorunu
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Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını açıkladı. Sabah saatlerinde bölgede başlayan hareketlilik gün boyu devam etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya ve Türkiye gibi ülkeler itidal çağrısı yaparken, ABD ve batılı ülkeler İsrail’e destek açıklamaları yaptı. Batılı ülkelerin açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları söyledi:‘Rusya barışçıl ve kalıcı çözüm istiyor’Batılı ülkelerden yapılan bu açıklamalara karşın Rusya’nın barışçıl ve kalıcı bir çözüm önerdiğini hatırlayan Sambur “Batı için önemli olan, Avrupa ve ABD için önemli olan şey İsrail’in varlığının ve güvenliğinin korunmasıdır. Hamas’tan istenen şey İsrail’in varlık hakkını tanıması. Hamas ısrarla İsrail’in var olma hakkını red etmektedir. Hamas bugünkü saldırı ile İsrail’i yok etme konusundaki amacını ve kararlığını bir savaş boyutunda uygulamaya dökmüş durumdadır. Batılı ülkeler İsrail Filistin sorunu hep İsrail merkezli olarak değerlendirmişlerdir. Rusya ise sorunu iki tarafı da dikkate alan daha dengeli bir çözümden yanadır. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov BM’de ‘Bu Abraham anlaşmaları yapılıyor ama sorunun özü ortada açık duruyor’ diyerek Rusya’nın dengeci ve çözümden yana politikasını ifade etmiştir. Lavrov, sorunun özü derken Filistin sorunun barışçıl ve kalıcı bir şekilde çözümünden bahsetmektedir. Batılı ülkeler Filistin sorununu barışçıl ve kalıcı olarak çözmek yerine İsrail’i kollayan, Arap Devletlerini İsrail ile Abraham anlaşmaları yapmaya zorlayan ve Hamas’ı etkisizleştiren yolarla sorununun çözüleceğini düşünmektedir. Ancak bugün Hamas’ın saldırısı batılı ülkelerin bu değerlendirmesinin gerçekçi ve sürdürülebilir olmadığını ortaya koymaktadır. Bu noktada Rusya’nın sorunun özünü gördüğünü, fakat batılı devletlerin ise İsrail-Filistin çatışmasını hala İsrail merkezli okumaya devam ettiklerini gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.‘Bundan sonra sert bir süreç bizi bekliyor’Bölgedeki gelişmelerin daha da sertleşebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Sambur “Hamas’ın bu son saldırısı İsrail – Filistin sorununda yeni bir dönemin başlangıcıdır. İsrail ABD ve Avrupa şu anda şok içindedir. Saldırı karşında şoka giren İsrail saldırının çok yönlülüğü karşında kendine gelebilmiş değildir. Bundan sonra İsrail Filistin ilişkilerinde çok kanlı, sert ve yıkıcı bir sürecin içine girildiğini öngöre biliriz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231007/rusya-disisleri-bakanligi-israildeki-catismanin-tirmanmasindan-endise-duyuyoruz-1076128625.html
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filistin
filistin yönetimi
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil-filistin sorunu, filistin, filistin yönetimi, filistin sorunu, filistin uzlaşısı, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi, batı şeria
Prof. Dr. Sambur: Batılılar İsrail-Filistin sorununu hep İsrail merkezli olarak değerlendirmişlerdir
22:49 07.10.2023 (güncellendi: 22:50 07.10.2023) Abone ol
Özel
Hamas’ın İsrail’e yönelik son eylemlerinden sonra ABD ve Batılı ülkelerden İsrail’e destek veren açıklamasını değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur batının İsrail- Filistin sorunun her zaman İsrail merkezli okuduğuna dikkat çekti.
Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlattığını duyurdu.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını açıkladı. Sabah saatlerinde bölgede başlayan hareketlilik gün boyu devam etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya ve Türkiye gibi ülkeler itidal çağrısı yaparken, ABD ve batılı ülkeler İsrail’e destek açıklamaları yaptı.
Batılı ülkelerin açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları söyledi:
“Hamas’ın beklenmeyen, umulmayan bir operasyondan öte bir savaş düzeyinde İsrail’e karşı bir saldırısı gerçekleşti. Hamas’ın uzun süreden beri koordinasyonu ve planlaması çok iyi yapılmış, devasa ve çok yönlü bir saldırısından söz ediyoruz. Batı başkentlerinden gelen mesajlara baktığımızda hepsinin ortak noktasının, Hamas’ın, İsrailli sivillere saldırısını kınadığını ve İsrail'in kendini savunma hakkının yanında olduklarını ifade etmeleri olduğunu söyleyebiliriz. Hamas’ın İsrail’e saldırısı ve batı başkentlerinin buna tepkisini dikkate aldığımızda şu tespiti yapmak mümkündür. Hamas’ın bu ön görülmeyen, devasa saldırısına İsrail çok yıkıcı ve çok yönlü karşılıklar verecektir. İsrail, Hamas liderlerine yönelik suikast girişimleri sürpriz olmayacaktır. İsrail ve Hamas arasında artık çok cephede meydana gelebilecek uzun süreli bir savaş durumu söz konusudur. İsrail Hamas’a çok ağır bedeller ödetme hazırlığı yapmaktadır. Hamas’ın saldırısından sonra batı ülkeleri bundan sonra İsrail’in Gazze’de ve Batı Şeria’da yapacaklarını kayıtsız, şartsız destekleyeceklerini deklare etmişlerdir. Kuruluşundan beri batı ülkeleri İsrail’e çok ayrıcalıklı bir statü tanımakta ve onu desteklemektedirler. İsrail’in güvenliği sağlamak için İsrail tarafından yapılacak her türlü şiddeti ve savaşı meşru görmektedirler. Avrupa ve ABD her çatışma bölgesinde kendi çıkarlarına uygun farklı tutumlar takınmaktadır. Batı için Ukrayna ve Filistin aynı şey değildir. Batı ülkeleri Ukrayna’nın yanından yer almakta, Ukrayna’ya her türlü askeri siyasi ve ekonomik desteği vermektedirler. Ukrayna savaşında Rusya’yı saldırganlıkla suçlayan batı ülkeleri savaşın uzaması ve barışın olmaması için elinden geleni yapmaktadırlar. Batı bir yerde barış isterken bir başka yerde kayıtsız şartsız savaş isteyebilmektedir.”
‘Rusya barışçıl ve kalıcı çözüm istiyor’
Batılı ülkelerden yapılan bu açıklamalara karşın Rusya’nın barışçıl ve kalıcı bir çözüm önerdiğini hatırlayan Sambur “Batı için önemli olan, Avrupa ve ABD için önemli olan şey İsrail’in varlığının ve güvenliğinin korunmasıdır. Hamas’tan istenen şey İsrail’in varlık hakkını tanıması. Hamas ısrarla İsrail’in var olma hakkını red etmektedir. Hamas bugünkü saldırı ile İsrail’i yok etme konusundaki amacını ve kararlığını bir savaş boyutunda uygulamaya dökmüş durumdadır. Batılı ülkeler İsrail Filistin sorunu hep İsrail merkezli olarak değerlendirmişlerdir. Rusya ise sorunu iki tarafı da dikkate alan daha dengeli bir çözümden yanadır. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov BM’de ‘Bu Abraham anlaşmaları yapılıyor ama sorunun özü ortada açık duruyor’ diyerek Rusya’nın dengeci ve çözümden yana politikasını ifade etmiştir. Lavrov, sorunun özü derken Filistin sorunun barışçıl ve kalıcı bir şekilde çözümünden bahsetmektedir. Batılı ülkeler Filistin sorununu barışçıl ve kalıcı olarak çözmek yerine İsrail’i kollayan, Arap Devletlerini İsrail ile Abraham anlaşmaları yapmaya zorlayan ve Hamas’ı etkisizleştiren yolarla sorununun çözüleceğini düşünmektedir. Ancak bugün Hamas’ın saldırısı batılı ülkelerin bu değerlendirmesinin gerçekçi ve sürdürülebilir olmadığını ortaya koymaktadır. Bu noktada Rusya’nın sorunun özünü gördüğünü, fakat batılı devletlerin ise İsrail-Filistin çatışmasını hala İsrail merkezli okumaya devam ettiklerini gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.
‘Bundan sonra sert bir süreç bizi bekliyor’
Bölgedeki gelişmelerin daha da sertleşebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Sambur “Hamas’ın bu son saldırısı İsrail – Filistin sorununda yeni bir dönemin başlangıcıdır. İsrail ABD ve Avrupa şu anda şok içindedir. Saldırı karşında şoka giren İsrail saldırının çok yönlülüğü karşında kendine gelebilmiş değildir. Bundan sonra İsrail Filistin ilişkilerinde çok kanlı, sert ve yıkıcı bir sürecin içine girildiğini öngöre biliriz” dedi.