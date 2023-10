Prof. Dr. Sambur: Batılılar İsrail-Filistin sorununu hep İsrail merkezli olarak değerlendirmişlerdir

“Hamas’ın beklenmeyen, umulmayan bir operasyondan öte bir savaş düzeyinde İsrail’e karşı bir saldırısı gerçekleşti. Hamas’ın uzun süreden beri koordinasyonu ve planlaması çok iyi yapılmış, devasa ve çok yönlü bir saldırısından söz ediyoruz. Batı başkentlerinden gelen mesajlara baktığımızda hepsinin ortak noktasının, Hamas’ın, İsrailli sivillere saldırısını kınadığını ve İsrail'in kendini savunma hakkının yanında olduklarını ifade etmeleri olduğunu söyleyebiliriz. Hamas’ın İsrail’e saldırısı ve batı başkentlerinin buna tepkisini dikkate aldığımızda şu tespiti yapmak mümkündür. Hamas’ın bu ön görülmeyen, devasa saldırısına İsrail çok yıkıcı ve çok yönlü karşılıklar verecektir. İsrail, Hamas liderlerine yönelik suikast girişimleri sürpriz olmayacaktır. İsrail ve Hamas arasında artık çok cephede meydana gelebilecek uzun süreli bir savaş durumu söz konusudur. İsrail Hamas’a çok ağır bedeller ödetme hazırlığı yapmaktadır. Hamas’ın saldırısından sonra batı ülkeleri bundan sonra İsrail’in Gazze’de ve Batı Şeria’da yapacaklarını kayıtsız, şartsız destekleyeceklerini deklare etmişlerdir. Kuruluşundan beri batı ülkeleri İsrail’e çok ayrıcalıklı bir statü tanımakta ve onu desteklemektedirler. İsrail’in güvenliği sağlamak için İsrail tarafından yapılacak her türlü şiddeti ve savaşı meşru görmektedirler. Avrupa ve ABD her çatışma bölgesinde kendi çıkarlarına uygun farklı tutumlar takınmaktadır. Batı için Ukrayna ve Filistin aynı şey değildir. Batı ülkeleri Ukrayna’nın yanından yer almakta, Ukrayna’ya her türlü askeri siyasi ve ekonomik desteği vermektedirler. Ukrayna savaşında Rusya’yı saldırganlıkla suçlayan batı ülkeleri savaşın uzaması ve barışın olmaması için elinden geleni yapmaktadırlar. Batı bir yerde barış isterken bir başka yerde kayıtsız şartsız savaş isteyebilmektedir.”