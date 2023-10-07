https://sputniknews.com.tr/20231007/natonun-gorevlendirdigi-200-ingiliz-asker-kosovaya-ulasti-1076106144.html

NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı

NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı

İngiliz askerleri Kosova'da güvenliği sağlamakla Kosova Barış Gücü'nü (KFOR) takviye etmek üzere Priştine'ye ulaştı. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T00:06+0300

2023-10-07T00:06+0300

2023-10-07T00:06+0300

dünya

kosova

ingiltere

kosova barış gücü’nün (kfor)

nato

sırbistan

ingiliz askerleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062245079_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_16bf2665c1f62c91e320a8674ef7115c.jpg

İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayımlanan bir açıklamaya göre, NATO komutası altındaki İngiliz destek taburunun bazı askerlerinin Kosova'ya ulaştığı belirtildi.Açıklamada şu satırlar yer aldı:Konuşlandırmanın, 24 Eylül'de Kosova polisine yönelik yapılan saldırının ve bölgede artan gerilimin ardından Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı'nın talebi üzerine gerçekleştirildiği kaydedildi.NATO'dan yapılan yazılı açıklamada ise, 200 İngiliz askerinden oluşan ilk birliğin NATO'nun Kosova’daki Barış Gücü'nü (KFOR) takviye etmek üzere bugün Kosova'ya geldiği belirtildi.Açıklamada, "Askerler, halihazırda Kosova'da bulunan 400 kişilik İngiliz birliğine katıldı" ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230705/kosova-basbakani-kurti-abnin-kosovaya-yonelik-cezai-tedbirleri-adil-degil-1073181648.html

kosova

ingiltere

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kosova, ingiltere, kosova barış gücü’nün (kfor), nato, sırbistan, ingiliz askerleri