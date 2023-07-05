Kosova Başbakanı Kurti: AB'nin Kosova'ya yönelik cezai tedbirleri adil değil

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ANKARA'DAN HABER VAR
Türkiye'deki göçmen sorunu Fransa boyutuna taşınır mı?
09:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'Yİ HÜZNE BOĞAN SANATÇI
Beyaz Saray’ı nasıl eleştirmişti?
14:33
7 dk
ANKARA FARKI
Fransa'da yaşanan olaylar Ukrayna'da izlenen politikaların bir yansıması mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Avrupa’da genel bir faşistleşme süreci var’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de değişim rüzgarı
17:05
85 dk
EDEBİYATIN GÜÇLÜ KADINI
Hangi şairler ona hayrandı?
18:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe adını altın harflerle yazdıran Kaptan-ı Derya
20:27
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:44
106 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230705/kosova-basbakani-kurti-abnin-kosovaya-yonelik-cezai-tedbirleri-adil-degil-1073181648.html
Kosova Başbakanı Kurti: AB'nin Kosova'ya yönelik cezai tedbirleri adil değil
Kosova Başbakanı Kurti: AB'nin Kosova'ya yönelik cezai tedbirleri adil değil
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'ya yönelik cezai tedbirlerinin adil olmadığını ve ülkesi ile Sırbistan arasındaki diyaloğu... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T05:13+0300
2023-07-05T05:13+0300
dünya
albin kurti
kosova
sırbistan
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071813387_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_52c7b05dbe7eb2421910def1918df39f.jpg
Kosova Başbakanı Kurti, son haftalarda bölgenin kuzeyinde yaşanan gerginliğin azaltılmasını görüşmek üzere AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile bir araya geldi.Kosova Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Priştine'de yapılan görüşmede Kurti'nin, Kosova ile Sırbistan arasında varılan anlaşmanın uygulanmasıyla ve iyi komşuluk ilişkileri kurarak iki ülke ilişkilerinin normalleşebileceğini ifade ettiği aktarıldı.Açıklamada, "Başbakan Kurti, AB'nin Kosova'ya yönelik cezai tedbirlerinin adil olmadığını ve diyaloğu asimetrik hale getirdiğini vurguladı. Bunu takiben, gerilimi azaltma ve normalleşmeye olan bağlılığını ve taahhüdünü ifade etti. Kosova hükümetinin gerilimin tırmanmasına hiçbir şekilde katkıda bulunmadığını, Kosova polisinin yalnızca yasayı uyguladığını ve kamu güvenliğiyle ilgilendiğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.Başbakan Kurti ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Lajcak da uzun süren görüşmede fikir alışverişinde bulunduklarını ve görüşmelere devam edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.Somut adımlar atılması konusunda görüşmelerin sürmesi gerektiğini belirten Lajcak, "AB'nin sunduğu gerilimin azaltılması, erken seçim ve normalleşmeye dönüş olmak üzere üç noktada ilerleme sağlanması gerektiği anlayışı var. Yine de bizi oraya götürecek somut adımlarla ilgili görüşmelerimize devam etmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.Kosova'nın kuzeyindeki gerilimi düşürmeye yönelik yarın Sırbistan'ı da ziyaret edeceğini vurgulayan Lajcak, şunları söyledi: "AB, yaptırımların Sırbistan için de hazır olduğunu ve üye ülkelerin Sırbistan'ın AB'nin (gerilimi düşürme) taleplerini yerine getirmediğine karar vermesi halinde uygulanacağını açıkça belirtti. Dileğim Kosova ve Sırbistan'a yaptırım uygulanmaması, dileğim yaptırım olmaması ve her iki tarafın Brüksel'de bir araya gelip şubatta (Kosova ile Sırbistan arasında) varılan anlaşmanın nasıl uygulanacağını müzakere etmesi."
https://sputniknews.com.tr/20230629/almanya-basbakani-scholz-bati-balkan-ulkelerinin-ab-perspektifi-konusunda-cok-ciddiyiz-1072977766.html
kosova
sırbistan
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071813387_434:0:2234:1350_1920x0_80_0_0_f325d524dafd50c843e2babb1d860a19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
albin kurti, kosova, sırbistan, avrupa birliği
albin kurti, kosova, sırbistan, avrupa birliği

Kosova Başbakanı Kurti: AB'nin Kosova'ya yönelik cezai tedbirleri adil değil

05:13 05.07.2023
© AFP 2023Albin Kurti
Albin Kurti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'ya yönelik cezai tedbirlerinin adil olmadığını ve ülkesi ile Sırbistan arasındaki diyaloğu asimetrik hale getirdiğini savundu.
Kosova Başbakanı Kurti, son haftalarda bölgenin kuzeyinde yaşanan gerginliğin azaltılmasını görüşmek üzere AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile bir araya geldi.
Kosova Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Priştine'de yapılan görüşmede Kurti'nin, Kosova ile Sırbistan arasında varılan anlaşmanın uygulanmasıyla ve iyi komşuluk ilişkileri kurarak iki ülke ilişkilerinin normalleşebileceğini ifade ettiği aktarıldı.
Açıklamada, "Başbakan Kurti, AB'nin Kosova'ya yönelik cezai tedbirlerinin adil olmadığını ve diyaloğu asimetrik hale getirdiğini vurguladı. Bunu takiben, gerilimi azaltma ve normalleşmeye olan bağlılığını ve taahhüdünü ifade etti. Kosova hükümetinin gerilimin tırmanmasına hiçbir şekilde katkıda bulunmadığını, Kosova polisinin yalnızca yasayı uyguladığını ve kamu güvenliğiyle ilgilendiğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.
Başbakan Kurti ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Lajcak da uzun süren görüşmede fikir alışverişinde bulunduklarını ve görüşmelere devam edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.
Somut adımlar atılması konusunda görüşmelerin sürmesi gerektiğini belirten Lajcak, "AB'nin sunduğu gerilimin azaltılması, erken seçim ve normalleşmeye dönüş olmak üzere üç noktada ilerleme sağlanması gerektiği anlayışı var. Yine de bizi oraya götürecek somut adımlarla ilgili görüşmelerimize devam etmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.
Kosova'nın kuzeyindeki gerilimi düşürmeye yönelik yarın Sırbistan'ı da ziyaret edeceğini vurgulayan Lajcak, şunları söyledi: "AB, yaptırımların Sırbistan için de hazır olduğunu ve üye ülkelerin Sırbistan'ın AB'nin (gerilimi düşürme) taleplerini yerine getirmediğine karar vermesi halinde uygulanacağını açıkça belirtti. Dileğim Kosova ve Sırbistan'a yaptırım uygulanmaması, dileğim yaptırım olmaması ve her iki tarafın Brüksel'de bir araya gelip şubatta (Kosova ile Sırbistan arasında) varılan anlaşmanın nasıl uygulanacağını müzakere etmesi."
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
DÜNYA
Almanya Başbakanı Scholz: Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifi konusunda çok ciddiyiz
29 Haziran , 04:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала