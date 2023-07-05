https://sputniknews.com.tr/20230705/kosova-basbakani-kurti-abnin-kosovaya-yonelik-cezai-tedbirleri-adil-degil-1073181648.html

Kosova Başbakanı Kurti: AB'nin Kosova'ya yönelik cezai tedbirleri adil değil

Kosova Başbakanı Kurti: AB'nin Kosova'ya yönelik cezai tedbirleri adil değil

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'ya yönelik cezai tedbirlerinin adil olmadığını ve ülkesi ile Sırbistan arasındaki diyaloğu... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T05:13+0300

2023-07-05T05:13+0300

2023-07-05T05:13+0300

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Kosova Başbakanı Kurti, son haftalarda bölgenin kuzeyinde yaşanan gerginliğin azaltılmasını görüşmek üzere AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile bir araya geldi.Kosova Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Priştine'de yapılan görüşmede Kurti'nin, Kosova ile Sırbistan arasında varılan anlaşmanın uygulanmasıyla ve iyi komşuluk ilişkileri kurarak iki ülke ilişkilerinin normalleşebileceğini ifade ettiği aktarıldı.Açıklamada, "Başbakan Kurti, AB'nin Kosova'ya yönelik cezai tedbirlerinin adil olmadığını ve diyaloğu asimetrik hale getirdiğini vurguladı. Bunu takiben, gerilimi azaltma ve normalleşmeye olan bağlılığını ve taahhüdünü ifade etti. Kosova hükümetinin gerilimin tırmanmasına hiçbir şekilde katkıda bulunmadığını, Kosova polisinin yalnızca yasayı uyguladığını ve kamu güvenliğiyle ilgilendiğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.Başbakan Kurti ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Lajcak da uzun süren görüşmede fikir alışverişinde bulunduklarını ve görüşmelere devam edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.Somut adımlar atılması konusunda görüşmelerin sürmesi gerektiğini belirten Lajcak, "AB'nin sunduğu gerilimin azaltılması, erken seçim ve normalleşmeye dönüş olmak üzere üç noktada ilerleme sağlanması gerektiği anlayışı var. Yine de bizi oraya götürecek somut adımlarla ilgili görüşmelerimize devam etmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.Kosova'nın kuzeyindeki gerilimi düşürmeye yönelik yarın Sırbistan'ı da ziyaret edeceğini vurgulayan Lajcak, şunları söyledi: "AB, yaptırımların Sırbistan için de hazır olduğunu ve üye ülkelerin Sırbistan'ın AB'nin (gerilimi düşürme) taleplerini yerine getirmediğine karar vermesi halinde uygulanacağını açıkça belirtti. Dileğim Kosova ve Sırbistan'a yaptırım uygulanmaması, dileğim yaptırım olmaması ve her iki tarafın Brüksel'de bir araya gelip şubatta (Kosova ile Sırbistan arasında) varılan anlaşmanın nasıl uygulanacağını müzakere etmesi."

https://sputniknews.com.tr/20230629/almanya-basbakani-scholz-bati-balkan-ulkelerinin-ab-perspektifi-konusunda-cok-ciddiyiz-1072977766.html

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