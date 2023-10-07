MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

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AB, Ukrayna yardımlarıyla ilgili gerçeği itiraf etti: 'Artık paramız kalmadı'
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Biden: “ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı”
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Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
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Blinken: Biden, Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
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ABD'nin bütçe yardımını kesmesi üzerine Ukrayna'nın kaybı açıklandı
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ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak
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Biden: “ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı”
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Rusya'dan ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçesine ilişkin açıklama
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NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: “Dibini sıyırıyorlar”
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
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ABD basını: “Rusya’nın 2. Dünya Savaşı takikleri, Ukrayna’nın kabusu oldu”
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Rusya'daki Türk inşaat işçisine ödül
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Ukraynalı SS mensuplarından Kanada'da Hunka Vakfı bulunan üniversiteye para bağışı
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
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Eski Pentagon danışmanı: ABD ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
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Borrell: AB, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD'nin yerini alamaz
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Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
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ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
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AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
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Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
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Rusya: Ermenistan, AB tarafından ihanete uğradı
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'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
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Batı basını: İran’ın ele geçirilen silahları Ukrayna’ya teslim edilecek
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Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor
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Batı basını: Almanya, Kiev’e IRIS-T ve Gepard sistemleri tedarik edecek
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ABD: “Ukrayna’ya uzun vadeli destek verecek paramız yok”
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ABD basını: Ukrayna iki önemli müttefikini kaybetti
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Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
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Eski Pentagon danışmanından itiraf: “Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti”
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Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: “Kiev'in işlediği suçlara ilişkin veriler toplanacak”
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Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
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Rusya, G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ilk 5’e girdi
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ABD Kongresi: “İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur”
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AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
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Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı
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McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
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Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”
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Rusya'dan ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçesine ilişkin açıklama
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Slovakya'da 'Zelenskiy'e yardımı keseceğiz' diyen Robert Fico seçimlerden galip çıktı
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Blinken: Biden, Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
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Ukraynalı SS mensuplarından Kanada'da Hunka Vakfı bulunan üniversiteye para bağışı
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ABD'nin Ukrayna için çıkardığı 'Lend-Lease Yasası' yürürlükten kalktı
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İngiliz medyası: Londra, Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için hazırlıklara başladı
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Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: “Müdahale girişimleriniz çizgiyi aşıyor”
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Hindistan, Kanada’nın 40 diplomatını geri çağırmasını talep etti
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Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
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Kanada basını: Hunka ve ailesi yüzlerini göstermekten korkuyor
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AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
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ABD'li düşünce kuruluşundan olası Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili üç senaryo