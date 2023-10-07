https://sputniknews.com.tr/20231007/msb-14-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1076111289.html

MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi" denildi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T09:52+0300

2023-10-07T09:52+0300

2023-10-07T10:29+0300

savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

terörist

ölü

harekat

ypg

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 terör hedef imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231006/msb-26-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1076077999.html

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milli savunma bakanlığı (msb), terörist, ölü, harekat, ypg