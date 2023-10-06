https://sputniknews.com.tr/20231006/msb-26-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1076077999.html
MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T09:00+0300
2023-10-06T09:00+0300
2023-10-06T09:00+0300
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2023
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Sputnik Türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
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