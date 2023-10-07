https://sputniknews.com.tr/20231007/kayseride-30-kacak-otomobil-motoru-ele-gecirildi-supheli-gozaltinda-1076110249.html

Kayseri'de 3 milyon TL'lik 30 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi

Kayseri'de 3 milyon TL'lik 30 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 30 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T02:52+0300

2023-10-07T02:52+0300

2023-10-07T02:53+0300

türkiye

kayseri

otomobil

motor

motor

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Kayseri'de, ülkeye kaçak yollarla otomobil motoru getiren şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, ülkeye kaçak yollarla otomobil motoru getiren şüphelinin, bunları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 30 kaçak otomobil motoru ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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