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https://sputniknews.com.tr/20230901/gumrukte-13-milyon-lira-degerinde-kacak-insan-saci-ele-gecirildi-1075117653.html
Gümrükte 1.3 milyon lira değerinde kaçak insan saçı ele geçirildi
Gümrükte 1.3 milyon lira değerinde kaçak insan saçı ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 300 bin... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T20:28+0300
2023-09-01T20:28+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
gümrük
istanbul havalimanı
iran
sabiha gökçen havalimanı
ukrayna
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri 1,3 milyon lira değerinde kaçak insan saçı ele geçirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılığa yönelik gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu iki önemli yakalama gerçekleştirdi.İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, Tahran'dan gelen İran uyruklu yolcu şüpheli görülerek takibe alındı. Yolcu, uçaktan inişinden itibaren izlenirken gümrük salonundan Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durdurularak eşya kontrolü yapıldı.Kişinin valizinin x-ray taramasında şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada 33 kilogram gerçek olduğu tespit edilen insan saçı bulundu.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda, Tiflis üzerinden gelen Ukrayna uyruklu bir yolcu takibe alındı. Yolcu, gümrük salonundan çıkmak üzereyken durduruldu ve valizlerine yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan detaylı kontrollerde 20 kilo 100 gram gerçek insan saçı ele geçirildi.Böylece, iki operasyonda toplam 53 kilo 100 gram saça el konulurken ticari faaliyetlere konu olan saçın piyasa değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.Gaziosmanpaşa ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları olaylara ilişkin soruşturma başlattı.
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ticaret bakanlığı, gümrük, istanbul havalimanı, iran, sabiha gökçen havalimanı, ukrayna
ticaret bakanlığı, gümrük, istanbul havalimanı, iran, sabiha gökçen havalimanı, ukrayna

Gümrükte 1.3 milyon lira değerinde kaçak insan saçı ele geçirildi

20:28 01.09.2023
© İHA / YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 53 kilogram gerçek insan saçı yakalandı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 53 kilogram gerçek insan saçı yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© İHA / YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olan 53,1 kilogram kaçak insan saçına el konuldu.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri 1,3 milyon lira değerinde kaçak insan saçı ele geçirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılığa yönelik gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu iki önemli yakalama gerçekleştirdi.
İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, Tahran'dan gelen İran uyruklu yolcu şüpheli görülerek takibe alındı. Yolcu, uçaktan inişinden itibaren izlenirken gümrük salonundan Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durdurularak eşya kontrolü yapıldı.
© İHA / YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 53 kilogram gerçek insan saçı yakalandı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 53 kilogram gerçek insan saçı yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 53 kilogram gerçek insan saçı yakalandı.
© İHA / YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-
Kişinin valizinin x-ray taramasında şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada 33 kilogram gerçek olduğu tespit edilen insan saçı bulundu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda, Tiflis üzerinden gelen Ukrayna uyruklu bir yolcu takibe alındı. Yolcu, gümrük salonundan çıkmak üzereyken durduruldu ve valizlerine yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan detaylı kontrollerde 20 kilo 100 gram gerçek insan saçı ele geçirildi.
Böylece, iki operasyonda toplam 53 kilo 100 gram saça el konulurken ticari faaliyetlere konu olan saçın piyasa değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.
Gaziosmanpaşa ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları olaylara ilişkin soruşturma başlattı.
© İHA / YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 53 kilogram gerçek insan saçı yakalandı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 53 kilogram gerçek insan saçı yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 53 kilogram gerçek insan saçı yakalandı.
© İHA / YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-
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