https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-savunma-bakani-gazze-seridindeki-operasyonlari-genisletmeye-haziriz-1076128341.html
İsrail Savunma Bakanı: Gazze Şeridi'ndeki operasyonları genişletmeye hazırız
İsrail Savunma Bakanı: Gazze Şeridi'ndeki operasyonları genişletmeye hazırız
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail'in şu an savaş durumunda olduğunu belirterek operasyonları genişletmeye hazır olduklarını ifade etti. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T21:15+0300
2023-10-07T21:15+0300
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'e İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 'teröristlere' yönelik operasyonu genişletmeye hazır olduğunu söyledi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Basın Ofisi Galant'ın Pentagon şefiyle yaptığı görüşmede "İsrail Devleti'nin şu anda savaşta olduğunu ve bu sabahtan beri erkek, kadın, çocuk ve yaşlılar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan terörist saldırılara maruz kaldığını" söylediğini belirtti. İsrail Savunma Bakanı ayrıca "İsrail'i destekledikleri için Austin ve ABD yönetimine şükranlarını ifade etti" ve İsrail'in "bu savaşı kazanacağını ve Hamas'ın bu eylemlerden sorumlu tutulacağını" söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-muhalefeti-netanyahuya-acil-durum-hukumeti-kurmasini-onerdi-1076127389.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, yoav galant, lloyd austin, abd, hamas
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, yoav galant, lloyd austin, abd, hamas
İsrail Savunma Bakanı: Gazze Şeridi'ndeki operasyonları genişletmeye hazırız
21:15 07.10.2023 (güncellendi: 21:18 07.10.2023) Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail'in şu an savaş durumunda olduğunu belirterek operasyonları genişletmeye hazır olduklarını ifade etti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'e İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 'teröristlere' yönelik operasyonu genişletmeye hazır olduğunu söyledi.
Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
İsrail Savunma Kuvvetleri şu anda düşmanı yenmek ve vatandaşlarını korumak için çalışıyor. Operasyonlarımızı genişletmeye hazırız.
Basın Ofisi Galant'ın Pentagon şefiyle yaptığı görüşmede "İsrail Devleti'nin şu anda savaşta olduğunu ve bu sabahtan beri erkek, kadın, çocuk ve yaşlılar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan terörist saldırılara maruz kaldığını" söylediğini belirtti. İsrail Savunma Bakanı ayrıca "İsrail'i destekledikleri için Austin ve ABD yönetimine şükranlarını ifade etti" ve İsrail'in "bu savaşı kazanacağını ve Hamas'ın bu eylemlerden sorumlu tutulacağını" söyledi.