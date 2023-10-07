https://sputniknews.com.tr/20231007/icisleri-bakanligindan-adalar-belediyesine-sorusturma-izni-verildi-1076123613.html

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediyesi’ne soruşturma izni verdi

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediyesi’ne soruşturma izni verdi

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı başta olmak üzere 28 yetkili hakkında soruşturma açılmasına izin verdi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T17:42+0300

2023-10-07T17:42+0300

2023-10-07T17:43+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

adalar belediyesi

soruşturma

erdem gül

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İHA’nın haberine göre, Haziran ayında Adalar Belediyesi'ni denetlemeye giden müfettiş, belediyedeki usulsüzlükleri tespit ederek konuyu bakanlığa taşıdı. Dosyayı inceleyen İçişleri Bakanlığı başta Belediye Başkanı Erdem Gül, yardımcısı Engin Çelik olmak üzere belediyede ruhsat, denetim, muhasebe ve harcama yetkisi bulunan müdürler hakkında kanunlara muhalefet etmek, usulsüz ruhsat vermek, imar kanununa muhalefet etmek, haksız kazanç sağlamak, usulsüz personel alımları ve ödemelerinde yolsuzluk, suç işlemek ve belediyeyi zarara uğratmak suçlarıyla 28 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230922/2019-yerel-secimlerinde-belediye-baskan-adayiydi-evinden-15-kamyon-cop-cikti-1075667659.html

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içişleri bakanlığı, adalar belediyesi, soruşturma, erdem gül