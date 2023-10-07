https://sputniknews.com.tr/20231007/icisleri-bakanligindan-adalar-belediyesine-sorusturma-izni-verildi-1076123613.html
İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediyesi’ne soruşturma izni verdi
İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediyesi’ne soruşturma izni verdi
İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı başta olmak üzere 28 yetkili hakkında soruşturma açılmasına izin verdi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T17:42+0300
2023-10-07T17:42+0300
2023-10-07T17:43+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
adalar belediyesi
soruşturma
erdem gül
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İHA’nın haberine göre, Haziran ayında Adalar Belediyesi'ni denetlemeye giden müfettiş, belediyedeki usulsüzlükleri tespit ederek konuyu bakanlığa taşıdı. Dosyayı inceleyen İçişleri Bakanlığı başta Belediye Başkanı Erdem Gül, yardımcısı Engin Çelik olmak üzere belediyede ruhsat, denetim, muhasebe ve harcama yetkisi bulunan müdürler hakkında kanunlara muhalefet etmek, usulsüz ruhsat vermek, imar kanununa muhalefet etmek, haksız kazanç sağlamak, usulsüz personel alımları ve ödemelerinde yolsuzluk, suç işlemek ve belediyeyi zarara uğratmak suçlarıyla 28 kişi hakkında soruşturma izni verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230922/2019-yerel-secimlerinde-belediye-baskan-adayiydi-evinden-15-kamyon-cop-cikti-1075667659.html
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içişleri bakanlığı, adalar belediyesi, soruşturma, erdem gül
içişleri bakanlığı, adalar belediyesi, soruşturma, erdem gül
İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediyesi’ne soruşturma izni verdi
17:42 07.10.2023 (güncellendi: 17:43 07.10.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı başta olmak üzere 28 yetkili hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.
İHA’nın haberine göre, Haziran ayında Adalar Belediyesi'ni denetlemeye giden müfettiş, belediyedeki usulsüzlükleri tespit ederek konuyu bakanlığa taşıdı.
Dosyayı inceleyen İçişleri Bakanlığı başta Belediye Başkanı Erdem Gül, yardımcısı Engin Çelik olmak üzere belediyede ruhsat, denetim, muhasebe ve harcama yetkisi bulunan müdürler hakkında kanunlara muhalefet etmek, usulsüz ruhsat vermek, imar kanununa muhalefet etmek, haksız kazanç sağlamak, usulsüz personel alımları ve ödemelerinde yolsuzluk, suç işlemek ve belediyeyi zarara uğratmak suçlarıyla 28 kişi hakkında soruşturma izni verdi.