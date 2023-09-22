https://sputniknews.com.tr/20230922/2019-yerel-secimlerinde-belediye-baskan-adayiydi-evinden-15-kamyon-cop-cikti-1075667659.html

2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayıydı: Evinden 15 kamyon çöp çıktı

2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayıydı: Evinden 15 kamyon çöp çıktı

Samsun’un Bafra ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına aday olan kadının evinden 15 kamyon çöp çıktı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T00:37+0300

2023-09-22T00:37+0300

2023-09-22T00:37+0300

türkiye

yerel seçimler

yerel seçim

2019 yerel seçimleri

çöp

bafra

samsun

demokratik sol parti (dsp)

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Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan ve 2019 belediye seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den (DSP) belediye başkan adayı olarak seçimlere giren 59 yaşındaki Zeynep Çiçek’in kaldığı, yıkım kararı olan 2 katlı binaya polis ve belediye ekipleri geldi.Zabıta ekipleri binanın Bafra Belediyesine ait olduğunu ve yıkım kararı bulunduğunu söyledi. Polis ve yıkım ekiplerine bir süre direnen Çiçek’in evinden 15 kamyon çöp çıkartıldı. 3 gün süren boşaltma çalışmalarının ardından iş makineleri ile yıkım işlemi başlatıldı.3 bin 721 oy almıştıKatıldığı 2019 yerel seçimlerinde 3 bin 721 oy alan Zeynep Çiçek, “Butik açacaktım, bunlar da çöp diye bütün kıyafetleri aldılar. Daha üzerime giymediğim yepyeni kıyafetler, ayakkabılar, bluzlar, bütün havlular, panolar. Hani nerede panolar? Hiçbirisi yok. Yağlı boya, elişi panoları her şeyimi, hepsini koca koca kamyonlara koyup götürdüler. Toprağa karıştırdılar, 'al sana çöp' dediler. Halbuki hepsi yeni. Hiç giymediğim yeni yeni kıyafetlerimi aldılar gittiler. Bana bir dükkan kiralasalardı, ben bunları yavaş yavaş yıkar ütüler satardım. Ben de para kazanırdım, bu rezillikler de olmazdı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230825/kiracinin-terk-ettigi-evden-kilolarca-cop-cikti-1074944899.html

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