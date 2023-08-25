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Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
Kayseri'nin Talas ilçesinde kiracının terk ettiği apartman dairesi, kilolarca çöpten temizlendi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
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talas
kiracı
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çöp toplama
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Kayseri'de Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kiracısından yaklaşık 7 aydır haber alamayan ev sahibi, komşuların evden koku geldiği şikayeti üzerine zabıta ekipleri ile eve girdi.Çilingir yardımıyla girilen dairede 3 odanın çöple dolu olduğu görüldü.Kilolarca çöp çıkan ev, ekiplerce temizlendikten sonra ilaçlandı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta depremlerin ardından evden ayrıldığı öne sürülen kadının, uzunu süredir kirasını ödemediği öğrenildi.
türkiye
kayseri
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kayseri, talas, kiracı, çöp, çöp toplama
kayseri, talas, kiracı, çöp, çöp toplama

Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı

20:22 25.08.2023
© AA / Talas BelediyesiKayseri'nin Talas ilçesinde kiracının terk ettiği apartman dairesi, kilolarca çöpten temizlendi. Çilingir yardımıyla girilen dairede 3 odanın çöple dolu olduğu görüldü.
Kayseri'nin Talas ilçesinde kiracının terk ettiği apartman dairesi, kilolarca çöpten temizlendi. Çilingir yardımıyla girilen dairede 3 odanın çöple dolu olduğu görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA / Talas Belediyesi
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Kayseri'nin Talas ilçesinde kiracının terk ettiği apartman dairesi, kilolarca çöpten temizlendi.
Kayseri'de Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kiracısından yaklaşık 7 aydır haber alamayan ev sahibi, komşuların evden koku geldiği şikayeti üzerine zabıta ekipleri ile eve girdi.
Çilingir yardımıyla girilen dairede 3 odanın çöple dolu olduğu görüldü.
Kilolarca çöp çıkan ev, ekiplerce temizlendikten sonra ilaçlandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta depremlerin ardından evden ayrıldığı öne sürülen kadının, uzunu süredir kirasını ödemediği öğrenildi.
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