https://sputniknews.com.tr/20230825/kiracinin-terk-ettigi-evden-kilolarca-cop-cikti-1074944899.html

Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı

Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kiracının terk ettiği apartman dairesi, kilolarca çöpten temizlendi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T20:22+0300

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türkiye

kayseri

talas

kiracı

çöp

çöp toplama

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Kayseri'de Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kiracısından yaklaşık 7 aydır haber alamayan ev sahibi, komşuların evden koku geldiği şikayeti üzerine zabıta ekipleri ile eve girdi.Çilingir yardımıyla girilen dairede 3 odanın çöple dolu olduğu görüldü.Kilolarca çöp çıkan ev, ekiplerce temizlendikten sonra ilaçlandı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta depremlerin ardından evden ayrıldığı öne sürülen kadının, uzunu süredir kirasını ödemediği öğrenildi.

türkiye

kayseri

talas

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Sputnik Türkiye

kayseri, talas, kiracı, çöp, çöp toplama