https://sputniknews.com.tr/20230825/kiracinin-terk-ettigi-evden-kilolarca-cop-cikti-1074944899.html
Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
Kayseri'nin Talas ilçesinde kiracının terk ettiği apartman dairesi, kilolarca çöpten temizlendi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T20:22+0300
2023-08-25T20:22+0300
2023-08-25T20:22+0300
türkiye
kayseri
talas
kiracı
çöp
çöp toplama
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Kayseri'de Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kiracısından yaklaşık 7 aydır haber alamayan ev sahibi, komşuların evden koku geldiği şikayeti üzerine zabıta ekipleri ile eve girdi.Çilingir yardımıyla girilen dairede 3 odanın çöple dolu olduğu görüldü.Kilolarca çöp çıkan ev, ekiplerce temizlendikten sonra ilaçlandı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta depremlerin ardından evden ayrıldığı öne sürülen kadının, uzunu süredir kirasını ödemediği öğrenildi.
türkiye
kayseri
talas
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
kayseri, talas, kiracı, çöp, çöp toplama
kayseri, talas, kiracı, çöp, çöp toplama
Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde kiracının terk ettiği apartman dairesi, kilolarca çöpten temizlendi.
Kayseri'de Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kiracısından yaklaşık 7 aydır haber alamayan ev sahibi, komşuların evden koku geldiği şikayeti üzerine zabıta ekipleri ile eve girdi.
Çilingir yardımıyla girilen dairede 3 odanın çöple dolu olduğu görüldü.
Kilolarca çöp çıkan ev, ekiplerce temizlendikten sonra ilaçlandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta depremlerin ardından evden ayrıldığı öne sürülen kadının, uzunu süredir kirasını ödemediği öğrenildi.