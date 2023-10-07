https://sputniknews.com.tr/20231007/fatih-erbakan-israil-laftan-degil-gucten-anlar--1076124187.html

Fatih Erbakan: 'İsrail laftan değil güçten anlar'

Fatih Erbakan: 'İsrail laftan değil güçten anlar'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İsrail, bölgede adeta bir çıbanbaşı gibi zulmüne devam ediyor. Dolayısıyla bizim güçlü olmamız lazım... 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T18:07+0300

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Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.Türkiye'yi hedef alan bu örgütlerinin arkasında dış güçlerin olduğunu belirten Erbakan bu gerçeğin son saldırıyla bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti."Amerika'nın kendi imalatı olan DEAŞ'ı öne sürerek PKK/YPG'ye destek verdiğini" söyleyen Erbakan, "Türkiye'nin Milli Görüş politikalarını, terörle mücadelede, dış politikada uygulamaktan başka bir çaresi yoktur. 60 yıldır bizi kapısında bekleterek, adeta milli onurumuzu hiçe sayan Avrupa Birliği'ne çekilen resti, sözde değil eylemde yerine getirmemiz gerekir" diye konuştu.'Geliniz Amerika'nın İncirlik ve Kürecik Üssü'nü kapatalım'Yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandan beri "Amerika'ya sadece sözle uyarıda bulunmak yetmez, bunlar sözden anlamaz. Geliniz Amerika'nın İncirlik ve Kürecik Üssü'nü kapatalım ve biz de onlara rest nasıl çekilirmiş gösterelim" dediklerini aktaran Erbakan, "Türkiye'nin önünde Amerika'nın teröre destek olan istihbarat sağlayan, üslerini, güçlerini, Türkiye'den çıkarıp atmaktan başka bir yol yoktur. Sivrisineklerle uğraşırken bir yandan asıl olarak bataklığı kurutmak için gerekli adımların atılması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin darbeci zihniyetin izlerini taşıyan bir anayasa yerine milli iradeye dayanan milletin bağrından çıkarılmış yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu vurgulayan Erbakan, Anayasa'nın, bugüne kadarki düzenlemelerle adeta bir yamalı bohçaya dönüştüğünü ifade etti. Erbakan, Anayasa'nın bundan sonra yapılacak rötuşlarla düzelecek halinin kalmadığını, ülkenin bembeyaz yeni bir sayfa açması gerektiğini kaydetti.'Türkiye'nin hedefine uygun, yerli ve milli bir anayasaya geçilmesi ihtiyaçtır'Yeni anayasada vesayetçi zihniyetin asla yer bulmaması gerektiğinin altını çizen Erbakan, "Yeni anayasa, birilerinin veya bir kesimin çıkarlarına hizmet etme gayesiyle yapılmamalıdır. Hakkı üstün tutan, ayrımcılık yapmayan, paylaşımda, yönetimde, yargıda adaleti tesis edecek, yeniden büyük Türkiye hedefine uygun ve yerli, milli, sivil, bir anayasaya geçilmesi gerçekten de bir ihtiyaçtır" dedi.Yeni akademik yıla ilişkin, hükûmete çağrıda bulunan Fatih Erbakan, "İçinde bulunduğumuz ağır ekonomik koşullar nedeniyle, karşılıksız burs alan öğrencilerimizin sayısının mutlaka artırılması gerekiyor" diye konuştu."Bu sabah Hamas'ın Aksa operasyonu sonrasında İsrail savaş durumu ilan ettiği" belirtilerek bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin görüşleri sorulan Erbakan, "İsrail maalesef laftan anlamıyor. Mutlaka bir güç ortaya konulması lazım" karşılığını verdi.İsrail'i kurulduğu günden beri kınadıklarını, lanetlediklerini ancak İsrail'in bunlara kulak asmadan adım adım hedefine yürüdüğünü söyleyen Erbakan şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230926/fatih-erbakan-31-martta-alacagimiz-sonucla-2028in-provasini-yapacagiz-1075785841.html

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fatih erbakan, israil, abd, abd, amerika, incirlik, incirlik üssü