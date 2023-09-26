https://sputniknews.com.tr/20230926/fatih-erbakan-31-martta-alacagimiz-sonucla-2028in-provasini-yapacagiz-1075785841.html
Fatih Erbakan: 31 Mart'ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız
Fatih Erbakan: 31 Mart'ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah 31 Mart'ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız. Yeniden Refah Partimizin hızla büyüyen... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T23:22+0300
2023-09-26T23:22+0300
2023-09-26T23:22+0300
türkiye
fatih erbakan
yeniden refah partisi
seçim
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e giden Erbakan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı'nca Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerde yeni neslin geleceğini düşünerek Cumhur İttifakı'na oy verdiğini söyleyen Erbakan, bu bölgenin kalkınmasına destek olmak için yola çıktıklarını ifade ederek bu bölgeye layık olduğu hizmetleri sunmak istediklerini belirtti.'Aziz milletimizi 30 seneden beri özlemini duyduğu Milli Görüş belediyeciliğine kavuşturacağız'Türkiye'nin maddi ve manevi olarak kalkınması için projelerinin hazır olduğunu dile getiren Erbakan, "Milli Görüş, Yeniden Refah iktidarıyla bunları hayata geçireceğiz. İnşallah şimdiki hedefimiz 31 Mart'taki seçimler. İnşallah 31 Mart’ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız. Yeniden Refah Partimizin hızla büyüyen Türkiye'nin iktidar adayı partisi olduğunu inşallah elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız. Hem de bu sonuçla aziz milletimizi 30 seneden beri özlemini duyduğu Milli Görüş belediyeciliğine kavuşturacağız" diye konuştu.Bir ülkenin gelişmişliğinin vatandaşın alım gücüyle ölçüldüğünü dile getiren Erbakan, kamuda tasarrufa gidilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.'Borçlanmaktan kurtulacağız ki faiz canavarından kurtulalım'Erbakan, şunları kaydetti:
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fatih erbakan, yeniden refah partisi, seçim, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı
fatih erbakan, yeniden refah partisi, seçim, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı
Fatih Erbakan: 31 Mart'ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah 31 Mart'ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız. Yeniden Refah Partimizin hızla büyüyen Türkiye'nin iktidar adayı partisi olduğunu inşallah elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e giden Erbakan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı'nca Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerde yeni neslin geleceğini düşünerek Cumhur İttifakı'na oy verdiğini söyleyen Erbakan, bu bölgenin kalkınmasına destek olmak için yola çıktıklarını ifade ederek bu bölgeye layık olduğu hizmetleri sunmak istediklerini belirtti.
'Aziz milletimizi 30 seneden beri özlemini duyduğu Milli Görüş belediyeciliğine kavuşturacağız'
Türkiye'nin maddi ve manevi olarak kalkınması için projelerinin hazır olduğunu dile getiren Erbakan, "Milli Görüş, Yeniden Refah iktidarıyla bunları hayata geçireceğiz. İnşallah şimdiki hedefimiz 31 Mart'taki seçimler. İnşallah 31 Mart’ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız. Yeniden Refah Partimizin hızla büyüyen Türkiye'nin iktidar adayı partisi olduğunu inşallah elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız. Hem de bu sonuçla aziz milletimizi 30 seneden beri özlemini duyduğu Milli Görüş belediyeciliğine kavuşturacağız" diye konuştu.
Bir ülkenin gelişmişliğinin vatandaşın alım gücüyle ölçüldüğünü dile getiren Erbakan, kamuda tasarrufa gidilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.
'Borçlanmaktan kurtulacağız ki faiz canavarından kurtulalım'
Erbakan, şunları kaydetti:
"Bugün de yapıcı bir muhalefet anlayışıyla milletin derdine derman olma isteğiyle, doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam ediyoruz. Ve diyoruz ki ekonomi alanında takip ettiğiniz bu yol yanlış. Denk bütçe yapacağız ki borçlanmaktan kurtulalım. Borçlanmaktan kurtulacağız ki faiz canavarından kurtulalım."