Fatih Erbakan: 31 Mart'ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bütün yönleriyle Kurtlar Vadisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Gerçek Hayat dergisinin Arap dünyasına seslenen videosu tartışılıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emekliler Kartal'da toplandı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Aşırı korumacı ebeveynlik çocukların bağışıklık sistemini zayıflatıyor’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
15:15
1 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan BMGK’da reform talebi
15:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
15:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
0 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Biden, Zelenskiy'ye ATACMS füzeleri sözü verdi
18:15
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz emekli general: Zelenskiy BM Genel Kurulu’nda hayal kırıklığı yaşadı
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
19:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
19:47
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: Washington Kiev'e olan ilgisini kaybetti
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil
20:31
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li Eski istihbarat subayi Ukrayna Silahli Kuvvetleri savas yetenegini kaybetti
20:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
SYRIZA'nın yeni lideri Kasselakis
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Dolar/TL'de yeni rekor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yaşadığımız son depremler ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li sunucu: Washington yönetimi, Putin'le röportaj yapmayı yasakladı
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Duda’yı şaşırttı: Anlamaya çalışıyorum
18:20
1 dk
SESLİ HABER
NATO'ya yakın STK'dan Sırbistan'ı bombalama çağrısı
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı Macgregor: Rusya, Ukrayna’ya verilen Abrams’ları havadan vuracak
18:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: ABD Putin ile röportajdan korkuyor
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı’nın arşivinden: Nazi işgalinde Smolensk nüfusu beşte dört oranında azaldı
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve NATO müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Le Pen: “Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu”
20:49
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230926/fatih-erbakan-31-martta-alacagimiz-sonucla-2028in-provasini-yapacagiz-1075785841.html
Fatih Erbakan: 31 Mart'ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız
Fatih Erbakan: 31 Mart'ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah 31 Mart'ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız. Yeniden Refah Partimizin hızla büyüyen... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T23:22+0300
2023-09-26T23:22+0300
türkiye
fatih erbakan
yeniden refah partisi
seçim
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1a/1075785414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a032a27e871015cd70dc07fe93c762b.jpg
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e giden Erbakan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı'nca Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerde yeni neslin geleceğini düşünerek Cumhur İttifakı'na oy verdiğini söyleyen Erbakan, bu bölgenin kalkınmasına destek olmak için yola çıktıklarını ifade ederek bu bölgeye layık olduğu hizmetleri sunmak istediklerini belirtti.'Aziz milletimizi 30 seneden beri özlemini duyduğu Milli Görüş belediyeciliğine kavuşturacağız'Türkiye'nin maddi ve manevi olarak kalkınması için projelerinin hazır olduğunu dile getiren Erbakan, "Milli Görüş, Yeniden Refah iktidarıyla bunları hayata geçireceğiz. İnşallah şimdiki hedefimiz 31 Mart'taki seçimler. İnşallah 31 Mart’ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız. Yeniden Refah Partimizin hızla büyüyen Türkiye'nin iktidar adayı partisi olduğunu inşallah elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız. Hem de bu sonuçla aziz milletimizi 30 seneden beri özlemini duyduğu Milli Görüş belediyeciliğine kavuşturacağız" diye konuştu.Bir ülkenin gelişmişliğinin vatandaşın alım gücüyle ölçüldüğünü dile getiren Erbakan, kamuda tasarrufa gidilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.'Borçlanmaktan kurtulacağız ki faiz canavarından kurtulalım'Erbakan, şunları kaydetti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1a/1075785414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7c512196a30d72ff765d3ffb3fb1ba1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih erbakan, yeniden refah partisi, seçim, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı
fatih erbakan, yeniden refah partisi, seçim, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı

Fatih Erbakan: 31 Mart'ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız

23:22 26.09.2023
© İHA / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - REMZİ BURULDAY Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan
 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© İHA / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - REMZİ BURULDAY
Abone olTelegram
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah 31 Mart'ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız. Yeniden Refah Partimizin hızla büyüyen Türkiye'nin iktidar adayı partisi olduğunu inşallah elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e giden Erbakan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı'nca Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerde yeni neslin geleceğini düşünerek Cumhur İttifakı'na oy verdiğini söyleyen Erbakan, bu bölgenin kalkınmasına destek olmak için yola çıktıklarını ifade ederek bu bölgeye layık olduğu hizmetleri sunmak istediklerini belirtti.

'Aziz milletimizi 30 seneden beri özlemini duyduğu Milli Görüş belediyeciliğine kavuşturacağız'

Türkiye'nin maddi ve manevi olarak kalkınması için projelerinin hazır olduğunu dile getiren Erbakan, "Milli Görüş, Yeniden Refah iktidarıyla bunları hayata geçireceğiz. İnşallah şimdiki hedefimiz 31 Mart'taki seçimler. İnşallah 31 Mart’ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız. Yeniden Refah Partimizin hızla büyüyen Türkiye'nin iktidar adayı partisi olduğunu inşallah elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız. Hem de bu sonuçla aziz milletimizi 30 seneden beri özlemini duyduğu Milli Görüş belediyeciliğine kavuşturacağız" diye konuştu.
Bir ülkenin gelişmişliğinin vatandaşın alım gücüyle ölçüldüğünü dile getiren Erbakan, kamuda tasarrufa gidilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

'Borçlanmaktan kurtulacağız ki faiz canavarından kurtulalım'

Erbakan, şunları kaydetti:
"Bugün de yapıcı bir muhalefet anlayışıyla milletin derdine derman olma isteğiyle, doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam ediyoruz. Ve diyoruz ki ekonomi alanında takip ettiğiniz bu yol yanlış. Denk bütçe yapacağız ki borçlanmaktan kurtulalım. Borçlanmaktan kurtulacağız ki faiz canavarından kurtulalım."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала