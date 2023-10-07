https://sputniknews.com.tr/20231007/ermenistan-filistinliler-ve-israil-arasinda-yasanan-siddet-olaylarindan-dolayi-sok-icindeyiz-1076129325.html
Ermenistan: Filistinliler ve İsrail arasında yaşanan şiddet olaylarından dolayı şok içindeyiz
Ermenistan: Filistinliler ve İsrail arasında yaşanan şiddet olaylarından dolayı şok içindeyiz
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistinliler ve İsrail arasında yaşanan şiddet olaylarından dolayı şok içinde oldukları belirtildi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T21:26+0300
2023-10-07T21:26+0300
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, 'Filistinliler ile İsrail arasındaki şiddet olayları'ndan şoke olduğunu ve şiddetin durdurulması için yapılan uluslararası çağrılara katıldığını açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231007/rusya-disisleri-bakanligi-israildeki-catismanin-tirmanmasindan-endise-duyuyoruz-1076128625.html
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ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, x, twitter
ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, x, twitter
Ermenistan: Filistinliler ve İsrail arasında yaşanan şiddet olaylarından dolayı şok içindeyiz
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistinliler ve İsrail arasında yaşanan şiddet olaylarından dolayı şok içinde oldukları belirtildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, 'Filistinliler ile İsrail arasındaki şiddet olayları'ndan şoke olduğunu ve şiddetin durdurulması için yapılan uluslararası çağrılara katıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Filistinliler ile İsrail arasında yaşanan şiddet olayları ve sivillere yönelik saldırılar karşısında şok içinde kaldık. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şiddetin durdurulması için yapılan uluslararası çağrılara katılıyoruz.