https://sputniknews.com.tr/20231007/ermenistan-filistinliler-ve-israil-arasinda-yasanan-siddet-olaylarindan-dolayi-sok-icindeyiz-1076129325.html

Ermenistan: Filistinliler ve İsrail arasında yaşanan şiddet olaylarından dolayı şok içindeyiz

Ermenistan: Filistinliler ve İsrail arasında yaşanan şiddet olaylarından dolayı şok içindeyiz

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistinliler ve İsrail arasında yaşanan şiddet olaylarından dolayı şok içinde oldukları belirtildi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T21:26+0300

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, 'Filistinliler ile İsrail arasındaki şiddet olayları'ndan şoke olduğunu ve şiddetin durdurulması için yapılan uluslararası çağrılara katıldığını açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231007/rusya-disisleri-bakanligi-israildeki-catismanin-tirmanmasindan-endise-duyuyoruz-1076128625.html

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ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, x, twitter