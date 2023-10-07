https://sputniknews.com.tr/20231007/bursada-namaz-sirasinda-caminin-bahcesinden-imamin-motosikleti-calindi-1076127688.html

Bursa'da namaz sırasında caminin bahçesinden imamın motosikleti çalındı

Bursa'da namaz sırasında caminin bahçesinden imamın motosikleti çalındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir caminin bahçesinden imama ait motosiklet çalındı. Zanlı, çaldığı başka bir motosikletle Nilüfer ilçesinde seyir halindeyken... 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T19:40+0300

2023-10-07T19:40+0300

2023-10-07T19:40+0300

türkiye

bursa

karacabey

motosiklet

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir imamın namaz kılarken motosikleti çalındı. İmam hatip Metin Uyanık, geçici görevlendirildiği Saadet Mahallesi'ndeki Saadet Camisi'ne motosikletiyle geldi.Motosikletini caminin bahçesine park eden Uyanık, ikindi namazını kıldırmak için içeri girdi.Ezanın okunmasının ardından cemaate namaz kıldıran Uyanık, bahçeye çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gördü.Uyanık'ın şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, 35 yaşındaki Aziz K. olduğunu belirlediği zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Aziz K, merkez Nilüfer ilçesinde Görükle Mahallesi'nden çaldığı motosikletle seyir halindeyken durdurularak gözaltına alındı.Yaklaşık 40 suçtan kaydı bulunduğu belirtilen Aziz K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Kamera kayıtlarında, hırsızın çevrede kimsenin bulunmadığı sırada motosikleti çalıp götürdüğü görülüyor.

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