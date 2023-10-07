https://sputniknews.com.tr/20231007/birlesik-rusya-partisinin-novokahovka-genel-sekreterinin-otomobili-havaya-ucuruldu-1076113896.html
Birleşik Rusya Partisi’nin Novokahovka genel sekreterinin otomobili havaya uçuruldu
Birleşik Rusya Partisi’nin Novokahovka genel sekreterinin otomobili havaya uçuruldu
Birleşik Rusya Partisi’nin Herson Bölgesine bağlı Novokahovka şubesinin Genel Sekreteri Vladimir Malov, otomobilinin havaya uçurulması sonucunda ağır... 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T11:55+0300
2023-10-07T11:55+0300
2023-10-07T12:12+0300
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Rusya’ya bağlanan Herson Bölgesi’nden Federasyon Konseyi Üyesi İgor Kastukeviç, Telegram kanalınından yaptığı açıklamada Birleşik Rusya Partisi'nin Novokahovka Genel Sekreteri Vladimir Malov’un otomobilinin havaya uçurulması sonucunda ağır yaralandığını bildirdi.Kastukeviç, "Bugün saat 09.30 sularında Birleşik Rusya Partisi’nin Novokahovka Genel Sekreteri 1957 doğumlu Vladimir Malov’un otomobili havaya uçuruldu. Ağır yaralanan Malov hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor” ifadelerini kullandı.Kastukeviç, Birleşik Rusya Partisi’nin Novokahovka şubesi sekreterinin otomobilinin bombalanmasının sivil halka yönelik bir terör saldırısı olarak değerlendirildiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231007/zelenskiyin-sozlerinin-ardindan-fransada-ukrayna-bayragi-indirildi-1076106742.html
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Birleşik Rusya Partisi’nin Novokahovka genel sekreterinin otomobili havaya uçuruldu
11:55 07.10.2023 (güncellendi: 12:12 07.10.2023) Abone ol
Birleşik Rusya Partisi’nin Herson Bölgesine bağlı Novokahovka şubesinin Genel Sekreteri Vladimir Malov, otomobilinin havaya uçurulması sonucunda ağır yaralandı.
Rusya’ya bağlanan Herson Bölgesi’nden Federasyon Konseyi Üyesi İgor Kastukeviç, Telegram kanalınından yaptığı açıklamada Birleşik Rusya Partisi'nin Novokahovka Genel Sekreteri Vladimir Malov’un otomobilinin havaya uçurulması sonucunda ağır yaralandığını bildirdi.
Kastukeviç, "Bugün saat 09.30 sularında Birleşik Rusya Partisi’nin Novokahovka Genel Sekreteri 1957 doğumlu Vladimir Malov’un otomobili havaya uçuruldu. Ağır yaralanan Malov hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor” ifadelerini kullandı.
Kastukeviç, Birleşik Rusya Partisi’nin Novokahovka şubesi sekreterinin otomobilinin bombalanmasının sivil halka yönelik bir terör saldırısı olarak değerlendirildiğini belirtti.