https://sputniknews.com.tr/20231007/bassavciliktan-sancaktepede-3-kardesin-olumune-iliskin-sorusturmayla-ilgili-aciklama-1076130182.html

Başsavcılıktan Sancaktepe'de 3 kardeşin ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama

Başsavcılıktan Sancaktepe'de 3 kardeşin ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, üç kardeşin cansız bedenlerinin bir inşaatın suyla dolu temelinde bulunmasına ilişkin bilirkişi raporunda kusuru tespit edilen... 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T22:01+0300

2023-10-07T22:01+0300

2023-10-07T22:01+0300

türkiye

anadolu cumhuriyet başsavcılığı

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Başsavcılığın açıklamasında, Ayvaz Sağın'ın, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda öğrenim gören oğulları Berat, Baran ve Batuhan'ın 2 Ekim günü saat 21.00 sıralarında evden çıktıklarını ve dönmediklerini kolluk birimlerine bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.Kayıp çocukların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında kameralar incelenerek, çocukların gidiş güzergahının belirlendiği kaydedilen açıklamada, Birlik Cemevi inşaatında yapılan çalışmalarda çocukların cesetlerinin bulunduğu ve Adli Tıp Kurumuna sevkleri için talimat verildiği aktarıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu?Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin 2 Ekim'de akşam saatlerinde kaybolması üzerine polis ekipleri arama çalışması başlatmıştı.Arama çalışmaları sürerken, Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirmiş, suyun tahliyesi sonrası 3 çocuğun cesedi ekiplerce çıkarılmıştı.Cesetlerin, kaybolan 3 kardeşe ait olduğu anlaşılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231004/istanbulda-kaybolan-3-cocugun-cansiz-bedeni-insaatin-temelinde-bulundu-1076003140.html

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