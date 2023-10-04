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İstanbul'da kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni inşaatın temelinde bulundu
İstanbul'da kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni inşaatın temelinde bulundu
Sancaktepe'de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, inşaatın su dolu temelinde bulundu. 3... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T06:04+0300
2023-10-04T07:48+0300
türkiye
sancaktepe
inşaat
cinayet
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Sancaktepe'de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, inşaatın su dolu temelinde bulundu. Haberi duyan aile olay yerine geldi.Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede Gülpembe Sokak üzerinde bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.İnşaatın güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı.Cansız bedenleri bulunduİtfaiye ekipleri inşaatın temelindeki suyu tahliye ederken, çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların önceki gün sokakta oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler olduğu tespit edildi.Polis olay yerinde inceleme yaparken, acı haberi alan aile ise olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, inşaat ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Çocukların cenazeleri inşaatın temelinden çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20231003/izmirde-polis-memuru-ogretim-gorevlisi-olan-eski-kiz-arkadasini-oldurdu-1075972136.html
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sancaktepe, inşaat, cinayet
sancaktepe, inşaat, cinayet

İstanbul'da kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni inşaatın temelinde bulundu

06:04 04.10.2023 (güncellendi: 07:48 04.10.2023)
© AA / Muhammed Gencebay GürSancaktepe
Sancaktepe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AA / Muhammed Gencebay Gür
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Sancaktepe'de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, inşaatın su dolu temelinde bulundu. 3 çocuğun cesedi tespit edilirken ekiplerin çalışması sürüyor.
Sancaktepe'de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, inşaatın su dolu temelinde bulundu. Haberi duyan aile olay yerine geldi.
Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.
İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede Gülpembe Sokak üzerinde bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.
İnşaatın güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı.

Cansız bedenleri bulundu

İtfaiye ekipleri inşaatın temelindeki suyu tahliye ederken, çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların önceki gün sokakta oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler olduğu tespit edildi.
Polis olay yerinde inceleme yaparken, acı haberi alan aile ise olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, inşaat ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Çocukların cenazeleri inşaatın temelinden çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
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