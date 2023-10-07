https://sputniknews.com.tr/20231007/ak-partide-buyuk-kongre-basladi-genel-baskan-ve-yerel-secimlere-girilecek-isimler-belirlenecek-1076111480.html

AK Parti'de 'Büyük Kongre' başlıyor: Genel başkan ve yerel seçimlere girilecek isimler belirlenecek

AK Parti'de 'Büyük Kongre' başlıyor: Genel başkan ve yerel seçimlere girilecek isimler belirlenecek

AK Parti genel başkanı ve partiyi yerel seçimlere taşıyacak isimlerin belirlendiği ve yerel seçim startının verildiği AK Parti 4’üncü Olağanüstü Kongresi... 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T10:32+0300

2023-10-07T10:32+0300

2023-10-07T10:34+0300

politika

ak parti

kongre

myk

ak parti myk toplantısı

yerel seçim

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/07/1076111656_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_7ece9327a8a3f0b59f33b2ec71dc080a.jpg

Salon etrafında yoğun güvenlik önemleri alınırken, güzergahtaki bazı yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen parti destekçileri yoğun bir kalabalık oluşturdu. 81 il ve dünyanın dört bir yanından gelen davetliler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte salona giriş yapmaya başladı. Davetli girişlerinde yüz tanıma sistemi kameralar yerleştirildi. Partililer ve davetliler yoğun bir üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231006/ak-partide-4-olaganustu-buyuk-kongre-hazirliklari-tamamlandi-tum-dunyaya-mesaj-verecegiz-1076087573.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, kongre, myk, ak parti myk toplantısı, yerel seçim, türkiye