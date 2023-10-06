https://sputniknews.com.tr/20231006/ak-partide-4-olaganustu-buyuk-kongre-hazirliklari-tamamlandi-tum-dunyaya-mesaj-verecegiz-1076087573.html

AK Parti’de 4. Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı: 'Tüm dünyaya mesaj vereceğiz'

AK Parti’de 4. Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı: 'Tüm dünyaya mesaj vereceğiz'

AK Parti yarın 4. Olağanüstü Büyük Kongre’yi topluyor. Kongre için hazırlıklar tamamlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongreye, 27... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T14:29+0300

2023-10-06T14:29+0300

2023-10-06T14:29+0300

politika

ak parti

kongre

recep tayyip erdoğan

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Türkiye'nin tüm sosyolojisinin de bu heyecanımıza ortaklık edeceği bir kongreyi koordine edeceğiz. AK Parti olarak yarın saat 10.00'da buradan tüm dünyaya mesajlarımızı vermiş olacağız." dedi.Kandemir, genel başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Belgin Uygur ile Ankara Spor Salonu'nda yarın yapılacak kongrenin hazırlıklarına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.AK Parti ailesi olarak çok heyecanlı olduklarını belirten Kandemir, kongreye Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek coşku, heyecan, birliği ve beraberliklerine destek olacak gönüldaşları, vatandaşlar ve parti teşkilatlarıyla buluşacaklarını söyledi.Siyasi partilerin en büyük organizasyonlarının, genel merkez kongreleri olduğu bildiren Kandemir, "Biz de her genel merkez kongresinde büyük bir heyecanla yeniden hem sevdamızı tazelediğimiz hem kendimizi gözden geçirdiğimiz, muhasebemizi yaptığımız hem de geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaştığımız bir vesile olarak görüyoruz kongrelerimizi. İnşallah yarın bu salondan tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin geldiği noktada esasında tüm dünyaya AK Parti teşkilatları coşkusuyla, heyecanlarıyla Genel Başkanımız kürsüdeki konuşmasıyla, vizyonuyla, yepyeni şeyler söyleyecekler. Onun için büyük bir heyecanla yarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Parti teşkilatlarıyla 4. Olağanüstü Büyük Kongreyi icra edeceklerini hatırlatan Kandemir, kongreye 27 ülkeden siyasi parti temsilcilerinin, 127 büyükelçi, 3 cumhurbaşkanı, siyasi partilerden temsilciler, 150 sivil toplum kuruluşu, şehit ve gazi yakınlarının davet edildiğini belirterek, "Türkiye'nin tüm sosyolojisinin de bu heyecanımıza ortaklık edeceği bir kongreyi koordine edeceğiz. AK Parti olarak yarın saat 10.00'da buradan tüm dünyaya mesajlarımızı vermiş olacağız." diye konuştu.'Uzunca zamandır hazırlığını yaptığımız yerel seçimlerin de vermiş olacağız'Teşkilat mensuplarının kongre için Ankara'ya yarın sabah saatlerinde gelmeye başlayacağını ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da 11'inci kongrelerini yapacaklarını hatırlatarak, her siyasi partinin kongrelerinin aslında kendi içindeki durumu yansıttığını dile getirdi.Dağ, "Heyecanı varsa heyecanını, coşkusu varsa coşkusunu yansıtır. Bu hem kongredeki atmosfer yönünden ortaya çıkar hem de kongrenin konseptinde kendisini gösterir. Kongremizin konseptinde, 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri' konseptini belirledik. Çünkü AK Parti, 22 yıllık siyasi hayatında 21 yılını iktidarda geçirmiş ve ilk günkü aşkla hep yeni, hep yeni olarak devam etmiş, devam ediyor." diye konuştu.AK Parti iktidarında diğer siyasi partilerin karşılaştırılamayacak kadar hep ilerisinde olduğunu belirten Dağ, şöyle devam etti:Önceki dönemde görev alanların tecrübesi ve deneyimiyle göreve yeni gelecek olanların heyecanını birleştirerek yola devam edeceklerini vurgulayan Uygur, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

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ak parti, kongre, recep tayyip erdoğan