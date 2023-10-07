https://sputniknews.com.tr/20231007/ak-partide-25-isim-koltugunu-korurken-50-yeni-isim-mkykya-girdi-liste-nasil-degisti-1076116232.html

AK Parti'de 26 isim koltuğunu korurken 49 yeni isim MKYK’ya girdi: Liste nasıl değişti?

AK Parti'de 26 isim koltuğunu korurken 49 yeni isim MKYK’ya girdi: Liste nasıl değişti?

AK Parti Olağanüstü Kongresi’nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi belli oldu. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T13:07+0300

2023-10-07T13:07+0300

2023-10-07T13:30+0300

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ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)

kongre

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MKYK’da yerini koruyan isimler şunlar: Ahmet Büyükgümüş, Ali İhsan Yavuz, Belgin Uygur, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Fatma Betül Sayan, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Kasım Gülpınar, Menderes Türel, Metin Tarhan, Mustafa Şen, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Sevan Sıvacıoğlu, Sümeyye Bozkurt, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz, Şebnem Kocakelci.Yeni giren isimlerMKYK’ya yeni giren isimler arsında eski bakanları da yer aldı. Nihat Zeybekci ve Mustafa Elitaş MKYK’ya giren isimler oldu. Eski TBMM Meclis Başkanı Bülent Arıç’ın oğlu Mücahit Arınç’da yeni MKYK’ya girdi. Eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu ve Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç listeye giren isimler oldu.AK Parti’nin MYK’sından yer alan Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, genel başkan yardımcıları Nurettin Canikli ve Julide Sarıeroğlu yeniden MKYK listesinde yer almadı.

https://sputniknews.com.tr/20231007/ak-parti-4-olaganustu-buyuk-kongresi-basladi-1076115642.html

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2023

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