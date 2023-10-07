https://sputniknews.com.tr/20231007/-soygu-sarmat-fuzelerinin-uretildigi-fabrikayi-denetledi-1076111868.html
Şoygu, Sarmat füzelerinin üretildiği fabrikayı denetledi
Şoygu, Sarmat füzelerinin üretildiği fabrikayı denetledi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sarmat füzelerinin üretildiği fabrikada denetimde bulundu. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T10:39+0300
2023-10-07T10:39+0300
2023-10-07T10:39+0300
savunma
rusya
şoygu
sergey şoygu
sarmat
sarmat
rs-28 sarmat füzesi
sarmat rs-28
denetim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/1a/1057951912_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_a200d1e92db500c68bd99e85dee373d0.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu, savunma sanayi şirketi Krasmaş’ın Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki fabrikasını ziyaret ederek devlet siparişlerinin uygulanmasını denetledi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, savunma sanayi şirketi Krasmaş’ın Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki fabrikasında devlet siparişiyle yapılan silah üretiminin gidişatını inceledi” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231006/soygudan-ana-gorev-ati-olarak-niteledigi-su-34-bombardiman-ucaklariyla-ilgili-talimat-1076081157.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/1a/1057951912_0:0:2707:2031_1920x0_80_0_0_9d04dad1bc176bc0153877fb89c90b23.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, şoygu, sergey şoygu, sarmat, sarmat, rs-28 sarmat füzesi, sarmat rs-28, denetim
rusya, şoygu, sergey şoygu, sarmat, sarmat, rs-28 sarmat füzesi, sarmat rs-28, denetim
Şoygu, Sarmat füzelerinin üretildiği fabrikayı denetledi
Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sarmat füzelerinin üretildiği fabrikada denetimde bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu, savunma sanayi şirketi Krasmaş’ın Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki fabrikasını ziyaret ederek devlet siparişlerinin uygulanmasını denetledi.
Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, savunma sanayi şirketi Krasmaş’ın Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki fabrikasında devlet siparişiyle yapılan silah üretiminin gidişatını inceledi” denildi.