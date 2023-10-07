https://sputniknews.com.tr/20231007/-soygu-sarmat-fuzelerinin-uretildigi-fabrikayi-denetledi-1076111868.html

Şoygu, Sarmat füzelerinin üretildiği fabrikayı denetledi

Şoygu, Sarmat füzelerinin üretildiği fabrikayı denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sarmat füzelerinin üretildiği fabrikada denetimde bulundu. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T10:39+0300

2023-10-07T10:39+0300

2023-10-07T10:39+0300

savunma

rusya

şoygu

sergey şoygu

sarmat

sarmat

rs-28 sarmat füzesi

sarmat rs-28

denetim

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu, savunma sanayi şirketi Krasmaş’ın Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki fabrikasını ziyaret ederek devlet siparişlerinin uygulanmasını denetledi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, savunma sanayi şirketi Krasmaş’ın Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki fabrikasında devlet siparişiyle yapılan silah üretiminin gidişatını inceledi” denildi.

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rusya, şoygu, sergey şoygu, sarmat, sarmat, rs-28 sarmat füzesi, sarmat rs-28, denetim