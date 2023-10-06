https://sputniknews.com.tr/20231006/soygudan-ana-gorev-ati-olarak-niteledigi-su-34-bombardiman-ucaklariyla-ilgili-talimat-1076081157.html
Şoygu'dan 'ana görev atı' olarak nitelediği Su-34 bombardıman uçaklarıyla ilgili talimat
Şoygu'dan 'ana görev atı' olarak nitelediği Su-34 bombardıman uçaklarıyla ilgili talimat
Novosibirsk Havacılık Fabrikası'nı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Şoygu, fabrika yönetimine Su-34 savaş uçaklarının daha yüksek tempoda üretilmesi yönünde... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T11:09+0300
2023-10-06T11:09+0300
2023-10-06T11:09+0300
savunma
şoygu
sergey şoygu
rusya
su-34
su-34 uçağı
savaş uçağı
rus savaş uçağı
talimat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060198272_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_07ee7cf4eec80ad42a4ec6512b57238b.jpg
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, devlet savunma siparişlerinin yerine getirilme durumunu denetlemek üzere Novosibirsk Havacılık Fabrikası'na giderek Su-34'lerin üretim, onarım ve modernizasyonunu yürüten Birleşik Uçak Şirketi'nin ürettiği uçakları inceledi.Şirkette Rus yöneticilerden brifing alan Şoygu, Su-34 savaş uçaklarını 'ana görev atı' olarak niteleyerek bu uçakların her gün 5-6 sorti gerçekleştirdiğine dikkat çekti.Su-34'lerin üretim temposunun artırılması talimatı veren Şoygu, "2024 yılının üretim planına geçiş yapan şirketlerimiz var, onlar takvimin ilerisinde gidiyor. Buradaki çalışma da aynı şekilde organize edilmeli" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/soygu-musterek-kuvvetler-grubu-karargahini-denetledi-1076046935.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060198272_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_f6d12b3ba655c686184a5e50c3814b29.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şoygu, sergey şoygu, rusya, su-34, su-34 uçağı, savaş uçağı, rus savaş uçağı, talimat
şoygu, sergey şoygu, rusya, su-34, su-34 uçağı, savaş uçağı, rus savaş uçağı, talimat
Şoygu'dan 'ana görev atı' olarak nitelediği Su-34 bombardıman uçaklarıyla ilgili talimat
Abone ol
Novosibirsk Havacılık Fabrikası'nı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Şoygu, fabrika yönetimine Su-34 savaş uçaklarının daha yüksek tempoda üretilmesi yönünde talimat verdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, devlet savunma siparişlerinin yerine getirilme durumunu denetlemek üzere Novosibirsk Havacılık Fabrikası'na giderek Su-34'lerin üretim, onarım ve modernizasyonunu yürüten Birleşik Uçak Şirketi'nin ürettiği uçakları inceledi.
Şirkette Rus yöneticilerden brifing alan Şoygu, Su-34 savaş uçaklarını 'ana görev atı' olarak niteleyerek bu uçakların her gün 5-6 sorti gerçekleştirdiğine dikkat çekti.
Su-34'lerin üretim temposunun artırılması talimatı veren Şoygu, "2024 yılının üretim planına geçiş yapan şirketlerimiz var, onlar takvimin ilerisinde gidiyor. Buradaki çalışma da aynı şekilde organize edilmeli" ifadelerini kullandı.