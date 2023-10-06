https://sputniknews.com.tr/20231006/soygudan-ana-gorev-ati-olarak-niteledigi-su-34-bombardiman-ucaklariyla-ilgili-talimat-1076081157.html

Şoygu'dan 'ana görev atı' olarak nitelediği Su-34 bombardıman uçaklarıyla ilgili talimat

Şoygu'dan 'ana görev atı' olarak nitelediği Su-34 bombardıman uçaklarıyla ilgili talimat

Novosibirsk Havacılık Fabrikası'nı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Şoygu, fabrika yönetimine Su-34 savaş uçaklarının daha yüksek tempoda üretilmesi yönünde... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T11:09+0300

2023-10-06T11:09+0300

2023-10-06T11:09+0300

savunma

şoygu

sergey şoygu

rusya

su-34

su-34 uçağı

savaş uçağı

rus savaş uçağı

talimat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060198272_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_07ee7cf4eec80ad42a4ec6512b57238b.jpg

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, devlet savunma siparişlerinin yerine getirilme durumunu denetlemek üzere Novosibirsk Havacılık Fabrikası'na giderek Su-34'lerin üretim, onarım ve modernizasyonunu yürüten Birleşik Uçak Şirketi'nin ürettiği uçakları inceledi.Şirkette Rus yöneticilerden brifing alan Şoygu, Su-34 savaş uçaklarını 'ana görev atı' olarak niteleyerek bu uçakların her gün 5-6 sorti gerçekleştirdiğine dikkat çekti.Su-34'lerin üretim temposunun artırılması talimatı veren Şoygu, "2024 yılının üretim planına geçiş yapan şirketlerimiz var, onlar takvimin ilerisinde gidiyor. Buradaki çalışma da aynı şekilde organize edilmeli" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231005/soygu-musterek-kuvvetler-grubu-karargahini-denetledi-1076046935.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şoygu, sergey şoygu, rusya, su-34, su-34 uçağı, savaş uçağı, rus savaş uçağı, talimat