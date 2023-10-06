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Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
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Şoygu'dan 'ana görev atı' olarak nitelediği Su-34 bombardıman uçaklarıyla ilgili talimat
Şoygu'dan 'ana görev atı' olarak nitelediği Su-34 bombardıman uçaklarıyla ilgili talimat
Novosibirsk Havacılık Fabrikası'nı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Şoygu, fabrika yönetimine Su-34 savaş uçaklarının daha yüksek tempoda üretilmesi yönünde... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T11:09+0300
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savunma
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sergey şoygu
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su-34
su-34 uçağı
savaş uçağı
rus savaş uçağı
talimat
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, devlet savunma siparişlerinin yerine getirilme durumunu denetlemek üzere Novosibirsk Havacılık Fabrikası'na giderek Su-34'lerin üretim, onarım ve modernizasyonunu yürüten Birleşik Uçak Şirketi'nin ürettiği uçakları inceledi.Şirkette Rus yöneticilerden brifing alan Şoygu, Su-34 savaş uçaklarını 'ana görev atı' olarak niteleyerek bu uçakların her gün 5-6 sorti gerçekleştirdiğine dikkat çekti.Su-34'lerin üretim temposunun artırılması talimatı veren Şoygu, "2024 yılının üretim planına geçiş yapan şirketlerimiz var, onlar takvimin ilerisinde gidiyor. Buradaki çalışma da aynı şekilde organize edilmeli" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/soygu-musterek-kuvvetler-grubu-karargahini-denetledi-1076046935.html
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şoygu, sergey şoygu, rusya, su-34, su-34 uçağı, savaş uçağı, rus savaş uçağı, talimat
şoygu, sergey şoygu, rusya, su-34, su-34 uçağı, savaş uçağı, rus savaş uçağı, talimat

Şoygu'dan 'ana görev atı' olarak nitelediği Su-34 bombardıman uçaklarıyla ilgili talimat

11:09 06.10.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Novosibirsk Havacılık Fabrikası'nı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Şoygu, fabrika yönetimine Su-34 savaş uçaklarının daha yüksek tempoda üretilmesi yönünde talimat verdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, devlet savunma siparişlerinin yerine getirilme durumunu denetlemek üzere Novosibirsk Havacılık Fabrikası'na giderek Su-34'lerin üretim, onarım ve modernizasyonunu yürüten Birleşik Uçak Şirketi'nin ürettiği uçakları inceledi.

Şirkette Rus yöneticilerden brifing alan Şoygu, Su-34 savaş uçaklarını 'ana görev atı' olarak niteleyerek bu uçakların her gün 5-6 sorti gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Su-34'lerin üretim temposunun artırılması talimatı veren Şoygu, "2024 yılının üretim planına geçiş yapan şirketlerimiz var, onlar takvimin ilerisinde gidiyor. Buradaki çalışma da aynı şekilde organize edilmeli" ifadelerini kullandı.
Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu karargahını denetledi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
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