https://sputniknews.com.tr/20231005/soygu-musterek-kuvvetler-grubu-karargahini-denetledi-1076046935.html

Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu karargahını denetledi

Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu karargahını denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da süren askeri operasyonda yer alan gönüllü birliklerin de eğitim gördüğü Müşterek Kuvvetler Grubu karargahını... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T11:36+0300

2023-10-05T11:36+0300

2023-10-05T11:36+0300

savunma

sergey şoygu

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

askeri operasyon

rusya

denetim

kontrol-denetim

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sergey Şoygu’nun Müşterek Kuvvetler Grubu karargahında grup komutanlarından sorumluluk alanlarındaki mevcut durum ve eylem planları hakkında raporları dinlediği, karargahta denetim yaptığı bildirildi.Grup komutanlarıyla bir araya gelen Savunma Bakanı, toplantıda yaptığı açıklamasında, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olarak, özel harekat bölgesindeki Rus birliklerinin gruplandırılması için sözleşmeli askerlerden oluşan 9 adet yedek alayın oluşturulduğunu belirterek, “Genelkurmay'ın kararıyla sözleşmeli askerleri içerisine alan her grup için yedek alaylar oluşturduk. Bugün eğitim gören 9 yedek alayımız var ve sürekli yenileniyor” dedi.‘Son ayda orduya 38 bin gönüllü katıldı’Gönüllü birliklere ve sözleşmeli askerlere eğitim veren subayların daha önce askeri operasyonda birçok görevde yer alan yüzde 100 savaş tecrübesine sahip eğitimcilerden oluştuğuna dikkat çeken Şoygu, geçtiğimiz ay özel harekata katılmak üzere 38 bin gönüllünün orduya katıldığını, askerlerin motivasyonunun yüksek olduğu ve muharebe görevlerini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.Savunma Bakanı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:Şoygu, orduya gönüllü olarak katılmak isteyen ve sözleşmeli asker olarak askeri operasyonda görev almaya hazır vatandaşların başvurusu ve dağıtımı konusunda Rusya’nın tüm yerel yönetimlerinin görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini de sözlerine ekledi.Savunma Bakanlığı, toplantı sonrası eğitim sahasını ziyaret eden Şoygu’nun Güney Askeri Bölgesi'nde özel askeri operasyonlarda savaş deneyimi olan subayların liderliğinde sözleşmeli askerler ve gönüllülerin eğitimi konusunda bilgilendirildiğini de aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/soygu-ukrayna-ordusunun-eylul-ayi-kayiplarini-acikladi-1075773267.html

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sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, askeri operasyon, rusya, denetim, kontrol-denetim