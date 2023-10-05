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Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu karargahını denetledi
Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu karargahını denetledi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da süren askeri operasyonda yer alan gönüllü birliklerin de eğitim gördüğü Müşterek Kuvvetler Grubu karargahını... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T11:36+0300
2023-10-05T11:36+0300
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sergey şoygu
rusya savunma bakanlığı
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ukrayna krizi
askeri operasyon
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sergey Şoygu’nun Müşterek Kuvvetler Grubu karargahında grup komutanlarından sorumluluk alanlarındaki mevcut durum ve eylem planları hakkında raporları dinlediği, karargahta denetim yaptığı bildirildi.Grup komutanlarıyla bir araya gelen Savunma Bakanı, toplantıda yaptığı açıklamasında, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olarak, özel harekat bölgesindeki Rus birliklerinin gruplandırılması için sözleşmeli askerlerden oluşan 9 adet yedek alayın oluşturulduğunu belirterek, “Genelkurmay'ın kararıyla sözleşmeli askerleri içerisine alan her grup için yedek alaylar oluşturduk. Bugün eğitim gören 9 yedek alayımız var ve sürekli yenileniyor” dedi.‘Son ayda orduya 38 bin gönüllü katıldı’Gönüllü birliklere ve sözleşmeli askerlere eğitim veren subayların daha önce askeri operasyonda birçok görevde yer alan yüzde 100 savaş tecrübesine sahip eğitimcilerden oluştuğuna dikkat çeken Şoygu, geçtiğimiz ay özel harekata katılmak üzere 38 bin gönüllünün orduya katıldığını, askerlerin motivasyonunun yüksek olduğu ve muharebe görevlerini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.Savunma Bakanı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:Şoygu, orduya gönüllü olarak katılmak isteyen ve sözleşmeli asker olarak askeri operasyonda görev almaya hazır vatandaşların başvurusu ve dağıtımı konusunda Rusya’nın tüm yerel yönetimlerinin görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini de sözlerine ekledi.Savunma Bakanlığı, toplantı sonrası eğitim sahasını ziyaret eden Şoygu’nun Güney Askeri Bölgesi'nde özel askeri operasyonlarda savaş deneyimi olan subayların liderliğinde sözleşmeli askerler ve gönüllülerin eğitimi konusunda bilgilendirildiğini de aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/soygu-ukrayna-ordusunun-eylul-ayi-kayiplarini-acikladi-1075773267.html
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sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, askeri operasyon, rusya, denetim, kontrol-denetim
sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, askeri operasyon, rusya, denetim, kontrol-denetim

Şoygu, Müşterek Kuvvetler Grubu karargahını denetledi

11:36 05.10.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da süren askeri operasyonda yer alan gönüllü birliklerin de eğitim gördüğü Müşterek Kuvvetler Grubu karargahını ziyaret etti. Görüşmede grup komutanlarından mevcut durum, gönüllülerin eğitimi ve ileri eylem planları hakkında bilgi aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sergey Şoygu’nun Müşterek Kuvvetler Grubu karargahında grup komutanlarından sorumluluk alanlarındaki mevcut durum ve eylem planları hakkında raporları dinlediği, karargahta denetim yaptığı bildirildi.
Grup komutanlarıyla bir araya gelen Savunma Bakanı, toplantıda yaptığı açıklamasında, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olarak, özel harekat bölgesindeki Rus birliklerinin gruplandırılması için sözleşmeli askerlerden oluşan 9 adet yedek alayın oluşturulduğunu belirterek, “Genelkurmay'ın kararıyla sözleşmeli askerleri içerisine alan her grup için yedek alaylar oluşturduk. Bugün eğitim gören 9 yedek alayımız var ve sürekli yenileniyor” dedi.

‘Son ayda orduya 38 bin gönüllü katıldı’

Gönüllü birliklere ve sözleşmeli askerlere eğitim veren subayların daha önce askeri operasyonda birçok görevde yer alan yüzde 100 savaş tecrübesine sahip eğitimcilerden oluştuğuna dikkat çeken Şoygu, geçtiğimiz ay özel harekata katılmak üzere 38 bin gönüllünün orduya katıldığını, askerlerin motivasyonunun yüksek olduğu ve muharebe görevlerini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.
Savunma Bakanı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Orduya gönüllü katılanlar, yüksek motivasyonla savaş görevlerini yerine getirmeye hazır olarak geliyorlar. Bazılarının zaten savaş deneyimi var, çünkü gönüllülerin çoğu altı aylık bir askeri eğitimi tamamlamış durumda. Sözleşme imzalayanlar ve ardından ikinci kez dönenler var, üçüncü kez dönenler de var. Birliklerimizde kadın gönüllüler de bulunuyor. Bu gönüllüler askeri operasyon bölgesinde de yer alıyor. Açıkçası çok sayıda kadının gönüllü olarak erkeklere göre dahi zor olan görevleri yerine getirmesinin benim için büyük bir sürpriz olduğunu söylemeliyim.”

Şoygu, orduya gönüllü olarak katılmak isteyen ve sözleşmeli asker olarak askeri operasyonda görev almaya hazır vatandaşların başvurusu ve dağıtımı konusunda Rusya’nın tüm yerel yönetimlerinin görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini de sözlerine ekledi.
Savunma Bakanlığı, toplantı sonrası eğitim sahasını ziyaret eden Şoygu’nun Güney Askeri Bölgesi'nde özel askeri operasyonlarda savaş deneyimi olan subayların liderliğinde sözleşmeli askerler ve gönüllülerin eğitimi konusunda bilgilendirildiğini de aktardı.
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