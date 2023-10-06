https://sputniknews.com.tr/20231006/yaninda-calistigi-kuaforun-kedisini-dakikalarca-darp-etti-1076090016.html

Yanında çalıştığı kuaförün kedisini dakikalarca darp etti

Yanında çalıştığı kuaförün kedisini dakikalarca darp etti

Antalya’da bir kuaförde işe yeni başlayan kişi, iş yerinin kedisini dakikalarca tekme ve yumruklarla darp etti. Kedi iç kanama şüphesiyle veterinerde 72... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T15:57+0300

2023-10-06T15:57+0300

2023-10-06T15:57+0300

yaşam

antalya

kuaför

kedi

darp

hayvan hakları

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Yaklaşık 2 hafta önce Serdar Latif Mantıcı’ya ait kuaförde işe başlayan M.A. (15), işletmenin kedisini üst katta darp etmeye başladı. Bacaklarından tuttuğu kediyi defalarca tekmeleyen M.A., zaman zaman da yumruklar atıp hayvanı yere çarptı. Bu sırada kuaförde yardım için gelen bir başka genç, sesleri duyup yukarı çıktığında M.A.’nın kediyi tekmelediğini gördü. Genç adam durumu o sırada iş yerinde olmayan Mantıcı’ya bildirdi. İş yerine gelen Mantıcı, çırağın işine son verip durumu polise bildirdi.Dakikalarca darp gören kedi ise iç kanama şüphesiyle veterinere götürülüp 72 saatlik müşahede altına alındı.'Güvenlik kamerasını izlediğimde şok geçirdim'Olayın halen şokunda olan kuaför Serdar Latif Mantıcı, yaşananları şu sözlerle anlattı:“Müşterimizin oğlu yardıma gelmişti. Seslerden şüphelenip yukarı çıkmış. O anda kediye çırağın yaptıklarını görünce beni aradı. Güvenlik kamerasını izlediğimde şok geçirdim. İş yerine geldiğimde kedi bitkin haldeydi. Tırnakları kan içindeydi, kafası şişmişti. Neden böyle bir şey yaptığına dair hiçbir şey söylemedi. Gün içinde de kedinin kulağını kuyruğunu çekiştiriyordu. Kedi de onu görünce kaçıyordu. Kedimin hiç zararı yoktu, saatlerce köşede yatar, sessiz ve sakindi. İşine hemen son verdim, mesleki eğitim merkezine kaydını yapmıştım, çıkışını yaptırdım.”

https://sputniknews.com.tr/20231005/semsiye-ve-ceketle-kedi-kurtarma-operasyonu-1076044542.html

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antalya, kuaför, kedi, darp, hayvan hakları