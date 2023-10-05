https://sputniknews.com.tr/20231005/semsiye-ve-ceketle-kedi-kurtarma-operasyonu-1076044542.html
Şemsiye ve ceketle kedi kurtarma operasyonu
Şemsiye ve ceketle kedi kurtarma operasyonu
Tokat'ta dere kanarında mahsur kalan yavru kediyi vatandaşlar, birbirine bağladıkları kıyafetlerle aşağı şemsiye uzatarak kurtardı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T10:31+0300
2023-10-05T10:31+0300
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yaşam
kedi
tokat
kurtarma
video
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Tokat'ta şehir merkezinin içerisinden geçen Behzat Deresi'nde yavru bir kedi mahsur kaldı.Çevredekiler kedinin mahsur kaldığını görünce kurtarma operasyonu başladı. Üzerlerinde bulunan hırka, yelek gibi kıyafetleri birbirine bağlayarak halat yapan vatandaşlar, kediyi çıkarabilmek için yaptıkları halatın sonuna açtıkları şemsiyeyi bağladılar. Yavru kedi aşağı uzatılan şemsiyenin içine atlayarak yukarı çekildi.
tokat
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şemsiye kurtarma
şemsiye kurtarma
2023-10-05T10:31+0300
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PT0M31S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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kedi, tokat, kurtarma, video, видео
kedi, tokat, kurtarma, video, видео
Şemsiye ve ceketle kedi kurtarma operasyonu
10:31 05.10.2023 (güncellendi: 10:41 05.10.2023) Abone ol
Tokat'ta dere kanarında mahsur kalan yavru kediyi vatandaşlar, birbirine bağladıkları kıyafetlerle aşağı şemsiye uzatarak kurtardı.
Tokat'ta şehir merkezinin içerisinden geçen Behzat Deresi'nde yavru bir kedi mahsur kaldı.
Çevredekiler kedinin mahsur kaldığını görünce kurtarma operasyonu başladı. Üzerlerinde bulunan hırka, yelek gibi kıyafetleri birbirine bağlayarak halat yapan vatandaşlar, kediyi çıkarabilmek için yaptıkları halatın sonuna açtıkları şemsiyeyi bağladılar. Yavru kedi aşağı uzatılan şemsiyenin içine atlayarak yukarı çekildi.