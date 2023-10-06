https://sputniknews.com.tr/20231006/ukraynali-vekil-ukrayna-ortodoks-kilisesinin-yasaklanmasi-icin-yeterli-imza-toplandi--1076064795.html
Ukraynalı vekil: Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanması için yeterli imza toplandı
Ukraynalı vekil: Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanması için yeterli imza toplandı
Verhovna Rada milletvekili İrina Geraşenko, Ukrayna'daki kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanmasını öngören yasa tasarısına destek için yeterli... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T02:32+0300
2023-10-06T02:32+0300
2023-10-06T02:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
verhovna rada
ortodoks kilisesi
ortodoks
ukrayna ortodoks kilisesi
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/05/1076064640_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_56c809d34a0f10fa2b23cd29ed9377ed.jpg
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’da grubu bulunan Avrupa Dayanışma Partisi milletvekili İrina Geraşenko, Telegram kanalından yaptığ paylaşımda, Ukrayna'daki kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanmasını öngören yasa tasarısına destek için yeterli sayıda imzanın toplandığını belirtti.Tasarının parlamentoya sunulmasında ısrar eden milletvekillerinin başında gelen Geraşenko, “Moskova rahiplerini yasaklamayı öngören yasa tasarısını destekleyen 226 imza var. Parlamento başkanının derhal yasa tasarısını değerlendirilmek üzere parlamentoya sunmasını talep ediyoruz. Halkın Hizmetkarı Partisi'nin bunu yapmamak için artık hiçbir argümanı yok” ifadelerini kullandı.Daha önce Geraşenko, Ukraynalı yetkililerin oy kaybına neden olacağı kaygısıyla ülkede Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni yasaklayan yasalar çıkarmaktan çekindiklerini dile getirmişti.Geçen yıl Ukraynalı yetkililer, Rusya ile bağlantısını gerekçe göstererek Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne yönelik büyük bir baskı dalgası başlatmıştı. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yönetimler, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklama kararı almış ve kilisenin Ukrayna'da fiilen yasaklanması için ülke parlamentosuna yasa tasarısı sunulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230706/kiev-magara-manastirinda-ukrayna-ortodoks-kilisesinin-uc-binasi-muhurlendi-1073258522.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/05/1076064640_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_376f09553abacbe73c025a529ea22148.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, ukrayna, verhovna rada, ortodoks kilisesi, ortodoks, ukrayna ortodoks kilisesi, avrupa
ukrayna krizi, ukrayna, verhovna rada, ortodoks kilisesi, ortodoks, ukrayna ortodoks kilisesi, avrupa
Ukraynalı vekil: Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanması için yeterli imza toplandı
Abone ol
Verhovna Rada milletvekili İrina Geraşenko, Ukrayna'daki kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanmasını öngören yasa tasarısına destek için yeterli sayıda imzanın toplandığını ifade etti.
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’da grubu bulunan Avrupa Dayanışma Partisi milletvekili İrina Geraşenko, Telegram kanalından yaptığ paylaşımda, Ukrayna'daki kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanmasını öngören yasa tasarısına destek için yeterli sayıda imzanın toplandığını belirtti.
Tasarının parlamentoya sunulmasında ısrar eden milletvekillerinin başında gelen Geraşenko, “Moskova rahiplerini yasaklamayı öngören yasa tasarısını destekleyen 226 imza var. Parlamento başkanının derhal yasa tasarısını değerlendirilmek üzere parlamentoya sunmasını talep ediyoruz. Halkın Hizmetkarı Partisi'nin bunu yapmamak için artık hiçbir argümanı yok” ifadelerini kullandı.
Daha önce Geraşenko, Ukraynalı yetkililerin oy kaybına neden olacağı kaygısıyla ülkede Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni yasaklayan yasalar çıkarmaktan çekindiklerini dile getirmişti.
Geçen yıl Ukraynalı yetkililer, Rusya ile bağlantısını gerekçe göstererek Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne yönelik büyük bir baskı dalgası başlatmıştı. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yönetimler, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklama kararı almış ve kilisenin Ukrayna'da fiilen yasaklanması için ülke parlamentosuna yasa tasarısı sunulmuştu.