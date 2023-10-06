https://sputniknews.com.tr/20231006/ukraynali-vekil-ukrayna-ortodoks-kilisesinin-yasaklanmasi-icin-yeterli-imza-toplandi--1076064795.html

Ukraynalı vekil: Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanması için yeterli imza toplandı

Ukraynalı vekil: Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanması için yeterli imza toplandı

Verhovna Rada milletvekili İrina Geraşenko, Ukrayna'daki kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanmasını öngören yasa tasarısına destek için yeterli... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T02:32+0300

2023-10-06T02:32+0300

2023-10-06T02:32+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

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ukrayna ortodoks kilisesi

avrupa

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Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’da grubu bulunan Avrupa Dayanışma Partisi milletvekili İrina Geraşenko, Telegram kanalından yaptığ paylaşımda, Ukrayna'daki kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yasaklanmasını öngören yasa tasarısına destek için yeterli sayıda imzanın toplandığını belirtti.Tasarının parlamentoya sunulmasında ısrar eden milletvekillerinin başında gelen Geraşenko, “Moskova rahiplerini yasaklamayı öngören yasa tasarısını destekleyen 226 imza var. Parlamento başkanının derhal yasa tasarısını değerlendirilmek üzere parlamentoya sunmasını talep ediyoruz. Halkın Hizmetkarı Partisi'nin bunu yapmamak için artık hiçbir argümanı yok” ifadelerini kullandı.Daha önce Geraşenko, Ukraynalı yetkililerin oy kaybına neden olacağı kaygısıyla ülkede Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni yasaklayan yasalar çıkarmaktan çekindiklerini dile getirmişti.Geçen yıl Ukraynalı yetkililer, Rusya ile bağlantısını gerekçe göstererek Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne yönelik büyük bir baskı dalgası başlatmıştı. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yönetimler, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklama kararı almış ve kilisenin Ukrayna'da fiilen yasaklanması için ülke parlamentosuna yasa tasarısı sunulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230706/kiev-magara-manastirinda-ukrayna-ortodoks-kilisesinin-uc-binasi-muhurlendi-1073258522.html

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