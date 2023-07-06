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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/kiev-magara-manastirinda-ukrayna-ortodoks-kilisesinin-uc-binasi-muhurlendi-1073258522.html
Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin üç binası mühürlendi
Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin üç binası mühürlendi
Ukrayna Kültür Bakanlığı heyetinin polis yardımıyla Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin üç binasını mühürlediği öğrenildi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T21:47+0300
2023-07-06T21:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna ortodoks kilisesi
ukrayna
rusya
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Ukrayna Ortodoks Kilisesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Ukrayna Kültür Bakanlığı heyeti, polis yardımıyla manastırda rahiplerin kullandığı ve aralarında Ukrayna Ortodoks Kilisesi lideri Metropolit Onufriy’in malikanesinin de bulunduğu üç binayı mühürledi.Açıklamada ayrıca polis memurlarının yardımıyla hacıların konakladığı otelin de mühürlendiği kaydedildi.Bu sabah saatlerinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni temsil eden Avukat Nikita Çekman, yetkililerin herhangi bir yasal dayanak olmaksızın manastırdaki binalara el koyduğunu açıkladı. Buna göre kırmızı bereli özel kuvvetler de dahil olmak üzere polis memurları, binayı kordon altına aldı ve geçişleri kapattı. Binaların kapılarındaki kilitler kesildi.Polis, Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi cemaatine karşı güç kullandıDaha sonra Avukat Çekman, polis görevlilerinin Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi cemaatine karşı güç kullanmaya başladığını duyurdu.Telegram kanalından bir video paylaşan Çekman, açıklama kısmında, “Kiev Mağara Manastırı’nda polis cemaate karşı güç kullanıyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna Ortodoks Kilisesi haklarının ihlali nedeniyle adli mercilere başvuracakUkrayna Ortodoks Kilisesi, vatandaş haklarının ihlali ve Kiev Mağara Manastırı’ndaki durum nedeniyle adli mercilere başvurmayı planlandığını duyurdu.Ukrayna Ortodoks Kilisesi sitesinde yapılan açıklamada, cemaatin dini binalara erişiminin kısıtlandığı, böylelikle anayasada da yer alan herhangi bir dini özgürce uygulama hakkının sınırlandığı belirtiyor. Açıklamada ayrıca manastırın ele geçirilmesine izin vermek istemeyen kişilerin darp edildiği vakaların söz konusu olduğu kaydedildi.Açıklamada, “Vatandaşların haklarının ihlali ve bir takım suçların işlenmesi nedeniyle, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacak” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/rusya-ukrayna-ve-unesco-kiev-magara-manastirindan-kutsal-esyalarin-cikarilmasi-konusunda-anlasti-1072890593.html
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ukrayna ortodoks kilisesi, ukrayna, rusya

Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin üç binası mühürlendi

21:47 06.07.2023
© AFP 2023Ukrayna Ortodoks Kilisesi
Ukrayna Ortodoks Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023
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Ukrayna Kültür Bakanlığı heyetinin polis yardımıyla Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin üç binasını mühürlediği öğrenildi.
Ukrayna Ortodoks Kilisesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Ukrayna Kültür Bakanlığı heyeti, polis yardımıyla manastırda rahiplerin kullandığı ve aralarında Ukrayna Ortodoks Kilisesi lideri Metropolit Onufriy’in malikanesinin de bulunduğu üç binayı mühürledi.
Açıklamada ayrıca polis memurlarının yardımıyla hacıların konakladığı otelin de mühürlendiği kaydedildi.
Bu sabah saatlerinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni temsil eden Avukat Nikita Çekman, yetkililerin herhangi bir yasal dayanak olmaksızın manastırdaki binalara el koyduğunu açıkladı. Buna göre kırmızı bereli özel kuvvetler de dahil olmak üzere polis memurları, binayı kordon altına aldı ve geçişleri kapattı. Binaların kapılarındaki kilitler kesildi.

Polis, Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi cemaatine karşı güç kullandı

Daha sonra Avukat Çekman, polis görevlilerinin Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi cemaatine karşı güç kullanmaya başladığını duyurdu.
Telegram kanalından bir video paylaşan Çekman, açıklama kısmında, “Kiev Mağara Manastırı’nda polis cemaate karşı güç kullanıyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi haklarının ihlali nedeniyle adli mercilere başvuracak

Ukrayna Ortodoks Kilisesi, vatandaş haklarının ihlali ve Kiev Mağara Manastırı’ndaki durum nedeniyle adli mercilere başvurmayı planlandığını duyurdu.
Ukrayna Ortodoks Kilisesi sitesinde yapılan açıklamada, cemaatin dini binalara erişiminin kısıtlandığı, böylelikle anayasada da yer alan herhangi bir dini özgürce uygulama hakkının sınırlandığı belirtiyor. Açıklamada ayrıca manastırın ele geçirilmesine izin vermek istemeyen kişilerin darp edildiği vakaların söz konusu olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Vatandaşların haklarının ihlali ve bir takım suçların işlenmesi nedeniyle, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacak” denildi.
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