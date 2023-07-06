https://sputniknews.com.tr/20230706/kiev-magara-manastirinda-ukrayna-ortodoks-kilisesinin-uc-binasi-muhurlendi-1073258522.html

Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin üç binası mühürlendi

Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin üç binası mühürlendi

Ukrayna Kültür Bakanlığı heyetinin polis yardımıyla Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin üç binasını mühürlediği öğrenildi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T21:47+0300

2023-07-06T21:47+0300

2023-07-06T21:47+0300

ukrayna krizi

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rusya

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Ukrayna Ortodoks Kilisesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Ukrayna Kültür Bakanlığı heyeti, polis yardımıyla manastırda rahiplerin kullandığı ve aralarında Ukrayna Ortodoks Kilisesi lideri Metropolit Onufriy’in malikanesinin de bulunduğu üç binayı mühürledi.Açıklamada ayrıca polis memurlarının yardımıyla hacıların konakladığı otelin de mühürlendiği kaydedildi.Bu sabah saatlerinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni temsil eden Avukat Nikita Çekman, yetkililerin herhangi bir yasal dayanak olmaksızın manastırdaki binalara el koyduğunu açıkladı. Buna göre kırmızı bereli özel kuvvetler de dahil olmak üzere polis memurları, binayı kordon altına aldı ve geçişleri kapattı. Binaların kapılarındaki kilitler kesildi.Polis, Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi cemaatine karşı güç kullandıDaha sonra Avukat Çekman, polis görevlilerinin Kiev Mağara Manastırı’nda Ukrayna Ortodoks Kilisesi cemaatine karşı güç kullanmaya başladığını duyurdu.Telegram kanalından bir video paylaşan Çekman, açıklama kısmında, “Kiev Mağara Manastırı’nda polis cemaate karşı güç kullanıyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna Ortodoks Kilisesi haklarının ihlali nedeniyle adli mercilere başvuracakUkrayna Ortodoks Kilisesi, vatandaş haklarının ihlali ve Kiev Mağara Manastırı’ndaki durum nedeniyle adli mercilere başvurmayı planlandığını duyurdu.Ukrayna Ortodoks Kilisesi sitesinde yapılan açıklamada, cemaatin dini binalara erişiminin kısıtlandığı, böylelikle anayasada da yer alan herhangi bir dini özgürce uygulama hakkının sınırlandığı belirtiyor. Açıklamada ayrıca manastırın ele geçirilmesine izin vermek istemeyen kişilerin darp edildiği vakaların söz konusu olduğu kaydedildi.Açıklamada, “Vatandaşların haklarının ihlali ve bir takım suçların işlenmesi nedeniyle, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacak” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230626/rusya-ukrayna-ve-unesco-kiev-magara-manastirindan-kutsal-esyalarin-cikarilmasi-konusunda-anlasti-1072890593.html

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