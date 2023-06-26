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Rusya: Ukrayna ve UNESCO, Kiev Mağara Manastırı’ndan kutsal eşyaların çıkarılması konusunda anlaştı
Rusya: Ukrayna ve UNESCO, Kiev Mağara Manastırı’ndan kutsal eşyaların çıkarılması konusunda anlaştı
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna yönetimi ve UNESCO’nun, Kiev Mağara Manastırı’ndan kutsal eşyaların Avrupa ülkelerine... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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SVR Başkanı Narışkin, “Kutsal emanetler dahil Hristiyan kutsal eşyalarının ‘Rusya’nın füze saldırılarına karşı koruma’ bahanesiyle Kiev Mağara Manastırı arazisinden çıkarılarak İtalya, Fransa, Almanya ve Vatikan’daki müzelere yerleştirilmesi konusunda Kiev idaresi ve UNESCO temsilcileri arasında anlaşma sağlandı” açıklamasında bulundu.Rus istihbaratı, manastırda artık tüm eşyaların listesinin çıkarıldığını, değerli eşyaların Avrupa’ya taşınması için paranın tahsis edildiğini öğrendi.Ukrayna Ortodoks Kilisesi lideri Metropolit Onufriy’e, ülkedeki durum normale dönünceye kadar ikonların, kutsal emanetlerin ve diğer eşyaların “koruma amacıyla geçici olarak” taşınacağı bildirildi.Lakin Batı’nın, kutsal eşyaları iade etmeyi planlamadığından emin olduğunu söyleyen Narışkin, “Sapkınların Kiev Mağara Manastırı’na saldırısı, Ukrayna’dan eski Bizans ikonlarının gizlice çıkarılarak 14 Haziran’da Fransa’nın Louvre Müzesi’nde sergilenmesiyle ilgili hikayenin mantıklı devamı. Bu özel operasyon, UNESCO ile koordinasyon içinde hareket eden İsviçre merkezli ‘Çatışma Bölgelerinde Kültürel Mirasın Korunması İçin Uluslararası İttifak’ sivil toplum kuruluşunun aracılığıyla organize edildi. Bu kuruluşun başkanı Amerikan koleksiyoncusu T. Kaplan’dır” dedi.Kiev Mağara Manastırı’nı korumanın derin ruhani boyuta sahip olduğunun altını çizen Narışkin, “Özel askeri harekatımızı sonuna kadar götürme kararlılığımız daha da güçlendi” diye kaydetti.Ukrayna: Kutsal eşyalar ülkede kalacakUkrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Telegram paylaşımında, “Şu anda Manastır ile ilgili bize düşen tek görev, onu Rus Dünyası’ndan korumak. Ukrayna topraklarından tek bir kutsal değer çıkmayacak” diye yazdı.
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Rusya: Ukrayna ve UNESCO, Kiev Mağara Manastırı’ndan kutsal eşyaların çıkarılması konusunda anlaştı

18:36 26.06.2023 (güncellendi: 18:37 26.06.2023)
© AAUNESCO: Dünyada 21. yüzyılın sonuna kadar 3 bin dil yok olabilir
UNESCO: Dünyada 21. yüzyılın sonuna kadar 3 bin dil yok olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna yönetimi ve UNESCO’nun, Kiev Mağara Manastırı’ndan kutsal eşyaların Avrupa ülkelerine çıkarılması konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.
SVR Başkanı Narışkin, “Kutsal emanetler dahil Hristiyan kutsal eşyalarının ‘Rusya’nın füze saldırılarına karşı koruma’ bahanesiyle Kiev Mağara Manastırı arazisinden çıkarılarak İtalya, Fransa, Almanya ve Vatikan’daki müzelere yerleştirilmesi konusunda Kiev idaresi ve UNESCO temsilcileri arasında anlaşma sağlandı” açıklamasında bulundu.
Rus istihbaratı, manastırda artık tüm eşyaların listesinin çıkarıldığını, değerli eşyaların Avrupa’ya taşınması için paranın tahsis edildiğini öğrendi.
Ukrayna Ortodoks Kilisesi lideri Metropolit Onufriy’e, ülkedeki durum normale dönünceye kadar ikonların, kutsal emanetlerin ve diğer eşyaların “koruma amacıyla geçici olarak” taşınacağı bildirildi.
Lakin Batı’nın, kutsal eşyaları iade etmeyi planlamadığından emin olduğunu söyleyen Narışkin, “Sapkınların Kiev Mağara Manastırı’na saldırısı, Ukrayna’dan eski Bizans ikonlarının gizlice çıkarılarak 14 Haziran’da Fransa’nın Louvre Müzesi’nde sergilenmesiyle ilgili hikayenin mantıklı devamı. Bu özel operasyon, UNESCO ile koordinasyon içinde hareket eden İsviçre merkezli ‘Çatışma Bölgelerinde Kültürel Mirasın Korunması İçin Uluslararası İttifak’ sivil toplum kuruluşunun aracılığıyla organize edildi. Bu kuruluşun başkanı Amerikan koleksiyoncusu T. Kaplan’dır” dedi.
Kiev Mağara Manastırı’nı korumanın derin ruhani boyuta sahip olduğunun altını çizen Narışkin, “Özel askeri harekatımızı sonuna kadar götürme kararlılığımız daha da güçlendi” diye kaydetti.

Ukrayna: Kutsal eşyalar ülkede kalacak

Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Telegram paylaşımında, “Şu anda Manastır ile ilgili bize düşen tek görev, onu Rus Dünyası’ndan korumak. Ukrayna topraklarından tek bir kutsal değer çıkmayacak” diye yazdı.
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