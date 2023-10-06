Trump, kalıcı bir isim belirlenene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığını üstlenebileceğini açıkladı

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Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
ANKARA FARKI
Türkiye teröre karşı nasıl bir politika izlemeli?
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NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: “Dibini sıyırıyorlar”
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ABD basını: “Rusya’nın 2. Dünya Savaşı takikleri, Ukrayna’nın kabusu oldu”
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Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
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Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
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McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
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ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
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Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
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Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
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Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
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Emekli ABD'li General: “Batı'nın Kiev'e yardım güvencesi anlamsız”
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Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
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Karadağ savunma bütçesinin yüzde 14’ünden fazlasını Ukrayna’ya ayırıyor
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Eski Pentagon danışmanından itiraf: “Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti”
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
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Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
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Batı basını: İran’ın ele geçirilen silahları Ukrayna’ya teslim edilecek
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ABD basını: Ukrayna iki önemli müttefikini kaybetti
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AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
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Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
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Diplomatik kaynak açıkladı: Türkiye, Ukrayna konusunda uluslararası toplantı planlıyor
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AB, Ukrayna yardımlarıyla ilgili gerçeği itiraf etti: 'Artık paramız kalmadı'
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Blinken'dan gaf: Konuşması sırasında telefonlara acil nükleer durum uyarısı geldi
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Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin tahminlerini iyileştirdi
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: “NATO'nun Güney Kafkasya'daki varlığı kabul edilemez”
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Zelenskiy'den Avrupa'ya çağrı: ‘Amerika'daki olayları izliyorlar'
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Batı basını: Almanya, Kiev’e IRIS-T ve Gepard sistemleri tedarik edecek
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Rusya, G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ilk 5’e girdi
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Kanada makamları, 1987'de bir SS mensubu devlet nişanına aday gösterildiği için özür diledi
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Borrell: AB, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD'nin yerini alamaz
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Ulyanov: AB'nin Rusya karşıtı yaptırımları saçmalığın zirvesine ulaştı
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Ukraynalı SS mensuplarından Kanada'da Hunka Vakfı bulunan üniversiteye para bağışı
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Rusya: Ermenistan, AB tarafından ihanete uğradı
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Polonya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'i Varşova ile Kiev arasındaki düşmanlığı kışkırtmakla suçladı
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Peskov: “Batı, Ukraynalıları ucuz asker olarak kullanıyor”
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: “Kiev'in işlediği suçlara ilişkin veriler toplanacak”
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Biden: “ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı”