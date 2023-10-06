https://sputniknews.com.tr/20231006/trump-kalici-bir-isim-belirlenene-kadar-temsilciler-meclisi-baskanligini-ustlenebilecegini-acikladi-1076086135.html

Trump, kalıcı bir isim belirlenene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığını üstlenebileceğini açıkladı

Trump, kalıcı bir isim belirlenene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığını üstlenebileceğini açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için kalıcı bir isim belirlenene kadar Cumhuriyetçileri 'birleştirmek' amacıyla bu görevi geçici... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T13:20+0300

2023-10-06T13:20+0300

2023-10-06T13:27+0300

donald trump

abd

abd temsilciler meclisi

dünya

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için kalıcı bir isim belirlenene kadar Cumhuriyetçileri 'birleştirmek' amacıyla bu görevi geçici olarak üstlenebileceğini açıkladı.Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmesinin ardından boşalan Temsilciler Meclisi Başkanlığı için değerlendirmede bulundu.Kongredeki birçok dostu tarafından 'birleştirici' olarak görüldüğünü belirten Trump, "Dostlarım, kesin bir isim belirlenene kadar benim bu görevi (Temsilciler Meclisi Başkanlığı) üstlenip üslenmeyeceğimi sordular" ifadesini kullandı.Trump, kendisinin halihazırda 2024 başkanlık seçimleri için yarıştığına işaret ederek, "Bu görevi kısa süreliğine üstlenebilirim. Bunu istediğim için değil onların kesin bir isim belirlemesi için yaparım" diye konuştu.

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