https://sputniknews.com.tr/20231006/yurtdisina-cikis-yasagi-verilen-ahmedinejad-ulkesinden-ayrildi-her-an-tutuklanabilir-1076083187.html
Yurtdışına çıkış yasağı verilen Ahmedinejad ülkesinden ayrıldı: Her an tutuklanabilir
Yurtdışına çıkış yasağı verilen Ahmedinejad ülkesinden ayrıldı: Her an tutuklanabilir
Geçen günlerde tutuklanma ihtimali nedeniyle ülkesinin dışına çıkışına izin verilmeyen İran’ın eski lideri Ahmedinejad'ın 'güvenlik sorumluluğunu üstlenerek'... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T12:43+0300
2023-10-06T12:43+0300
2023-10-06T12:44+0300
abd
mahmud ahmedinejad
dünya
yaptırım
pasaport
yakalama
yakalama kararı
yakalama emri
yurtdışı seyahat
rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo)
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Güvenlik gerekçesiyle ülke dışına çıkışına izin verilmeyen İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Guatemala'ya gittiği bildirildi.İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, ABD’nin yaptırım listesinde yer alan Ahmedinejad'ın gezinin 'güvenlik sorumluluğunu üstlenerek' yurt dışına çıkma izni aldığını aktardı.Pasaportuna el konulmuştuAhmedinejad’ın, Orta Amerika ülkesi Guatemala'ya gitmek üzere dün geldiği Tahran'daki havaalanında pasaportuna el konulduğu ve ülke dışına çıkışına izin verilmediği belirtilmişti.İranlı güvenlik yetkilileri, ABD yönetimi tarafından kısa süre önce yaptırım listesine alınan Ahmedinejad'ın tutuklanma ihtimali nedeniyle ülke dışına çıkışına izin verilmediğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/iranda-eski-cumhurbaskani-ahmedinejadin-ulke-disina-cikisina-izin-verilmedi-1076069800.html
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abd, mahmud ahmedinejad, yaptırım, pasaport, yakalama, yakalama kararı, yakalama emri, yurtdışı seyahat, rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo), yurtdışına çıkış yasağı, yurtdışı yasağı, iran, guatemala
abd, mahmud ahmedinejad, yaptırım, pasaport, yakalama, yakalama kararı, yakalama emri, yurtdışı seyahat, rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo), yurtdışına çıkış yasağı, yurtdışı yasağı, iran, guatemala
Yurtdışına çıkış yasağı verilen Ahmedinejad ülkesinden ayrıldı: Her an tutuklanabilir
12:43 06.10.2023 (güncellendi: 12:44 06.10.2023) Abone ol
Geçen günlerde tutuklanma ihtimali nedeniyle ülkesinin dışına çıkışına izin verilmeyen İran’ın eski lideri Ahmedinejad'ın 'güvenlik sorumluluğunu üstlenerek' Guatemala'ya gittiği bildirildi.
Güvenlik gerekçesiyle ülke dışına çıkışına izin verilmeyen İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Guatemala'ya gittiği bildirildi.
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, ABD’nin yaptırım listesinde yer alan Ahmedinejad'ın gezinin 'güvenlik sorumluluğunu üstlenerek' yurt dışına çıkma izni aldığını aktardı.
Pasaportuna el konulmuştu
Ahmedinejad’ın, Orta Amerika ülkesi Guatemala'ya gitmek üzere dün geldiği Tahran'daki havaalanında pasaportuna el konulduğu ve ülke dışına çıkışına izin verilmediği belirtilmişti.
İranlı güvenlik yetkilileri, ABD yönetimi tarafından kısa süre önce yaptırım listesine alınan Ahmedinejad'ın tutuklanma ihtimali nedeniyle ülke dışına çıkışına izin verilmediğini açıklamıştı.