https://sputniknews.com.tr/20231006/ticaret-bakani-bolat-fahis-fiyata-86-milyon-lira-para-cezasi-uyguladik-1076086777.html

Ticaret Bakanı Bolat: Fahiş fiyata 86 milyon lira para cezası uyguladık

Ticaret Bakanı Bolat: Fahiş fiyata 86 milyon lira para cezası uyguladık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, stokçulukla alakalı 102,5 milyon lira, fahiş fiyat düzenlemesiyle ilgili de 86 milyon lira para cezası uyguladıklarını bildirdi. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T13:43+0300

2023-10-06T13:43+0300

2023-10-06T13:43+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

ömer bolat

fahiş fiyat

ceza

stokçuluk

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Bolat, TRT Haber'in canlı yayınında, otomotiv piyasası, ilan kısıtlaması, stokçuluk ve fahiş fiyat konularında uyguladıkları cezalara ilişkin açıklamalarda bulundu.Otomotivde '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi kapsamında 126 firmaya 52 milyon lira para cezası uyguladıklarını dile getiren Bolat, 'ilan kısıtlaması' çerçevesinde ise 253 firmaya 67,5 milyon lira ceza verildiğini belirtti.Bolat, stokçuluk ve fahiş fiyata karşı uygulanan cezalara ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:Piyasa gözetimi, ürün güvenliği, güvensizliği alanında 5 bin 351 firmanın denetlendiğini bildiren Bolat, bu alanda 5,5 milyon lira ceza uygulandığını ifade etti.Bolat, etiket farkı konusunda 37 bin 313 firmanın denetlendiğine dikkati çekerek şöyle dedi:'Çimento ve hazır beton sektöründe fahiş fiyat artışları görüyoruz'Çimento ve hazır beton sektöründe fahiş fiyat artışları gördüklerini belirten Bolat, bu konuyla ilgili birkaç hafta önce hem Bakanlığın ilgili kuruluşlarının hem de Rekabet Kurulunun yoğun bir soruşturma başlattığını ifade etti.Bolat, bu alanda özellikle deprem bölgesindeki 5 büyük ilde fiyat yükseltme çabaları olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231004/bakan-bolat-otomotiv-sektorundeki-calkantili-sureci-buyuk-olcude-sona-erdirdik-1076033360.html

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ticaret bakanlığı, ömer bolat, fahiş fiyat, ceza, stokçuluk