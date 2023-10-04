https://sputniknews.com.tr/20231004/bakan-bolat-otomotiv-sektorundeki-calkantili-sureci-buyuk-olcude-sona-erdirdik-1076033360.html

Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki çalkantılı süreci büyük ölçüde sona erdirdik

Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki çalkantılı süreci büyük ölçüde sona erdirdik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Otomotiv sektöründeki o büyük çalkantılı süreci birkaç aylık çalışmayla Bakanlık olarak hükümetimizin desteğiyle büyük ölçüde sona... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T20:58+0300

2023-10-04T20:58+0300

2023-10-04T21:01+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

otomotiv

bursa ticaret ve sanayi odası (btso)

bursa ticaret ve sanayi odası

ak parti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) gerçekleştirilen "Bursa İş Dünyası Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bursa'nın ihracata en çok katkı yapan iller arasında yer aldığını söyledi.'İnşallah 1 trilyon doları bu sene sonunda aşacağız'Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracata önemli destekler sağladıklarını işaret ederek "Finansman maliyeti konusunda da inşallah yarın güzel bir haber duyacaksınız. Piyasa şartlarından çok daha iyi bir şekilde finansman imkanları bollaşacak. Bunun da müjdesini vermiş olalım" ifadesini kullandı.Esnafa bu yıl 155 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını aktaran Bolat, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı döneminde bu rakamın toplamda 427 milyar liraya ulaştığını anlattı.Bolat, Bursa'nın lojistikte de önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek şöyle dile getirdi:Dünyada talep daralmasının hep böyle devam etmeyeceğini belirten Bolat şöyle konuştu:'Artık stoklar ortadan kalktı, arabalar görünür oldu'Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın piyasa bozucu işlemlerde de yetkili olduğunu işaret ederek şunları kaydetti:Ticaret Bakanlığı olarak diğer sektörlerde de benzer çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bolat sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20230803/otomotiv-satislarinda-rekor-temmuz-ayinda-da-devam-etti-1074349181.html

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ticaret bakanlığı, otomotiv, bursa ticaret ve sanayi odası (btso), bursa ticaret ve sanayi odası, ak parti