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Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki çalkantılı süreci büyük ölçüde sona erdirdik
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki çalkantılı süreci büyük ölçüde sona erdirdik
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Otomotiv sektöründeki o büyük çalkantılı süreci birkaç aylık çalışmayla Bakanlık olarak hükümetimizin desteğiyle büyük ölçüde sona... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T20:58+0300
2023-10-04T21:01+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
otomotiv
bursa ticaret ve sanayi odası (btso)
bursa ticaret ve sanayi odası
ak parti
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) gerçekleştirilen "Bursa İş Dünyası Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bursa'nın ihracata en çok katkı yapan iller arasında yer aldığını söyledi.'İnşallah 1 trilyon doları bu sene sonunda aşacağız'Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracata önemli destekler sağladıklarını işaret ederek "Finansman maliyeti konusunda da inşallah yarın güzel bir haber duyacaksınız. Piyasa şartlarından çok daha iyi bir şekilde finansman imkanları bollaşacak. Bunun da müjdesini vermiş olalım" ifadesini kullandı.Esnafa bu yıl 155 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını aktaran Bolat, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı döneminde bu rakamın toplamda 427 milyar liraya ulaştığını anlattı.Bolat, Bursa'nın lojistikte de önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek şöyle dile getirdi:Dünyada talep daralmasının hep böyle devam etmeyeceğini belirten Bolat şöyle konuştu:'Artık stoklar ortadan kalktı, arabalar görünür oldu'Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın piyasa bozucu işlemlerde de yetkili olduğunu işaret ederek şunları kaydetti:Ticaret Bakanlığı olarak diğer sektörlerde de benzer çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bolat sözlerini şöyle tamamladı:
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ticaret bakanlığı, otomotiv, bursa ticaret ve sanayi odası (btso), bursa ticaret ve sanayi odası, ak parti
ticaret bakanlığı, otomotiv, bursa ticaret ve sanayi odası (btso), bursa ticaret ve sanayi odası, ak parti

Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki çalkantılı süreci büyük ölçüde sona erdirdik

20:58 04.10.2023 (güncellendi: 21:01 04.10.2023)
© ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRUTicaret Bakanı Ömer Bolat,
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Otomotiv sektöründeki o büyük çalkantılı süreci birkaç aylık çalışmayla Bakanlık olarak hükümetimizin desteğiyle büyük ölçüde sona erdirdik. Artık stoklar ortadan kalktı, arabalar görünür oldu" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) gerçekleştirilen "Bursa İş Dünyası Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bursa'nın ihracata en çok katkı yapan iller arasında yer aldığını söyledi.

'İnşallah 1 trilyon doları bu sene sonunda aşacağız'

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracata önemli destekler sağladıklarını işaret ederek "Finansman maliyeti konusunda da inşallah yarın güzel bir haber duyacaksınız. Piyasa şartlarından çok daha iyi bir şekilde finansman imkanları bollaşacak. Bunun da müjdesini vermiş olalım" ifadesini kullandı.
Esnafa bu yıl 155 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını aktaran Bolat, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı döneminde bu rakamın toplamda 427 milyar liraya ulaştığını anlattı.
Bolat, Bursa'nın lojistikte de önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek şöyle dile getirdi:
"Eğer biz ülkemizin şehirlerimizin yarısını Bursa ölçeğine taşıyabilmiş olsaydık bugün 2 trilyon doları aşan bir milli gelirimiz ve kişi başına 25 bin doları aşan bir milli gelirimiz olabilirdi ama doğru yoldayız. Kaybedilen yılları geri almaya ve daha hızlı büyümeye çalışıyoruz. Cumhuriyet dönemimizde 80 yılın ortalama milli gelir büyüme oranı yüzde 4,5 civarındaydı. Son 21 yılda ortalama büyüme oranımız yüzde 5,4 oldu. Bu 1 puanlık fark şu demek: Eğer Cumhuriyet tarihimiz boyunca biz ortalama yüzde 5,4'ü başarmış olsaydık, bugün 2 trilyon dolar milli gelirimiz olacaktı ve halkımızın refah düzeyi bunun yaklaşık 2,5 katı olabilecekti. Ama geç kalmadık, inşallah 1 trilyon doları bu sene sonunda aşacağız. Geçen yıl 906 milyar dolardı."
Dünyada talep daralmasının hep böyle devam etmeyeceğini belirten Bolat şöyle konuştu:
"Bir müddet sonra onlar da yavaş yavaş faiz indirimlerine başlayacaklar. Talep canlanması orada da gerçekleşecek. Biz büyüme olarak Kovid döneminde, Rusya-Ukrayna Savaşı döneminde ve deprem döneminde yaşadığımız büyük sıkıntılar karşısında hem ihracat ağırlıklı büyümeyi hem de iç talep ağırlıklı büyümeyi benimsedik. Bunda da başarılı olduk. 2021'de yüzde 11,4, 2022'de yüzde 5,5 büyüdük. Bu sene de ilk 6 ayda yüzde 3,8 ortalama büyümeyi sağladık. Orta Vadeli Program'daki hedef yıl sonuna kadar yüzde 4,5'lik büyüme sağlamak. Dünyadaki bütün ekonomi, finans kuruluşları da yüzde 3,5 ila 4,5 arasında büyüme tahminleri olarak bizim büyümemizi yükselttiler. İstihdam cephesinde de son 3,5 yılda 4 milyon yeni istihdama kavuştuk. Toplam istihdamda 31,5 milyonu aştık. İşsizlik oranını da son 3 aydır yüzde 10'un altında tutuyoruz."

'Artık stoklar ortadan kalktı, arabalar görünür oldu'

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın piyasa bozucu işlemlerde de yetkili olduğunu işaret ederek şunları kaydetti:
"Bu noktada Kovid süreciyle başlayan maalesef çalkantılı süreçleri gözlemledik hep beraber. Oldukça yüksek rakamlara ulaşan enflasyon canavarıyla mücadele halindeyiz. Orta Vadeli Program'ımızın da bir numaralı hedefi; enflasyonla sıkı bir mücadeleyle para, maliye ve kur politikalarının birleşimiyle bunu düşürmek, 2 yıllık bir perspektifte inşallah 2026'yı gördüğümüzde tek haneli rakama ulaşmak. Önümüzdeki temmuzdan itibaren hızlı bir aşağı düşüşü gözlemleyeceğiz. 2025'te oldukça istikrarlı bir seviyeye gelecek ve 2026'da da tek haneli rakamları göreceğiz. Piyasa ekonomisine inanan, özel sektörle kalkınmaya inanan bir hükûmet olarak maalesef stokçuluk vurgunculuk yöntemleriyle ya da piyasa bozucu işlemlere tevessül ederek yapılan uygulamalara da göz açtırmayacağız. Otomotiv sektöründeki o büyük çalkantılı süreci birkaç aylık çalışmayla Bakanlık olarak hükûmetimizin desteğiyle büyük ölçüde sona erdirdik. Artık stoklar ortadan kalktı, arabalar görünür oldu. 3 saatte teslimler başladı. İkinci el piyasada yüzde 15 düşüş var. Birinci elde, sıfır arabalarda yüzde 10-15 civarında kampanyalar başladı."
Ticaret Bakanlığı olarak diğer sektörlerde de benzer çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bolat sözlerini şöyle tamamladı:
"Bakanlık olarak bu ay içinde, kısa bir sürede 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz. Resmi Gazete'de yayınlandı, izin çıktı. Bu arkadaşlarımızı bütün Türkiye sathında mevcut denetim yapan kadrolarımızın yanına ilave ederek piyasa denetimlerini sıklaştıracağız. Piyasalar normale dönene kadar da çok sıkı bir şekilde inşallah halkımızın, tüketicilerin zarar görmeyeceği oturmuş, rekabetçi, adil bir piyasa düzenini sağlamaya gayret edeceğiz. Bunda kararlıyız. İnşallah kazan-kazan prensibiyle hem alıcıların hem satıcıların kazanacağı istikrarlı piyasa ekonomisi şartlarında çok daha bereketli, verimli ve büyüyen Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."
Araba, Otomobil, Otomotiv - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
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Otomotiv satışlarında rekor temmuz ayında da devam etti
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